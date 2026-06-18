Ενθαρρυντικά σημάδια στο Μουντιάλ: 65.000 θεατές κατά μέσο όρο και 99% πληρότητα στην 1η αγωνιστική

Τα νούμερα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το πέρας της 1ης αγωνιστικής. 

Ενθαρρυντικά σημάδια στο Μουντιάλ: 65.000 θεατές κατά μέσο όρο και 99% πληρότητα στην 1η αγωνιστική
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Η πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που διεξάγεται αυτή τη στιγμή σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Στο τέλος του πρώτου γύρου της διοργάνωσης, το τουρνουά είχε προσελκύσει συνολικά 1,57 εκατομμύρια θεατές στα στάδια, με μια μέση προσέλευση που ξεπέρασε κατά πολύ τους 65.000 οπαδούς ανά αγώνα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της FIFA (τόσο αυτά που δημοσιεύθηκαν σχετικά με τους θεατές όσο και με τις χωρητικότητες των εγκαταστάσεων), σχεδόν όλοι οι αγώνες ήταν sold out, με το λιγότερο γεμάτο στάδιο να φτάνει ακόμα το 98% της χωρητικότητας, στο Ντάλας για τον αγώνα Ολλανδία-Ιαπωνία.

Συνολικά το ποσοστό χωρητικότητας ήταν 99,44%, ένα πολύ υψηλό ποσοστό που οφείλεται σε οκτώ sold out αγώνες. Οι πιο δημοφιλείς όσον αφορά την προσέλευση ήταν δύο, και οι δύο διεξήχθησαν στο Στάδιο της Πόλης του Μεξικού με 80.824 θεατές: ο εναρκτήριος Μεξικό-Νότια Αφρική και ο τελευταίος αγώνας (με χρονολογική σειρά), μεταξύ Ουζμπεκιστάν και Κολομβίας.

Οι επίσημοι αριθμοί μπορεί να φαίνονται πολύ μακριά από τις πραγματικές προσελεύσεις στις κερκίδες. Ενώ η χωρητικότητα του σταδίου ήταν εμφανής με την πρώτη ματιά κατά τη διάρκεια πολλών αγώνων, αρκετές κενές θέσεις παρατηρήθηκαν στη διάρκεια άλλων. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει ήδη συζητηθεί, όμως οι αριθμοί λαμβάνουν υπόψη τις πωλήσεις εισιτηρίων και όχι την πραγματική προσέλευση στο γήπεδο.

Η ίδια η FIFA εξήγησε μέσω εκπροσώπου ότι «τα επίσημα στοιχεία προσέλευσης αντικατοπτρίζουν τον αριθμό των εισιτηρίων που διατέθηκαν και τους θεατές που παραβρέθηκαν εντός της περιμέτρου του σταδίου, και όχι οπτικές αξιολογήσεις της πληρότητας των θέσεων σε μια δεδομένη στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η FIFA συνεργάζεται στενά με τις αρχές των γηπέδων σταδίου και τις ομάδες έκδοσης εισιτηρίων για να διασφαλίσει ότι όλα τα δημοσιευμένα δεδομένα βασίζονται σε επαληθευμένες επιχειρησιακές πληροφορίες».

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