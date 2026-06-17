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Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Όλα τα μυθικά ρεκόρ του Λιονέλ Μέσι με Αλγερία

Ο Λιονέλ Μέσι σημείωσε ιστορικό χατ-τρικ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 και πέτυχε νέα μυθικά ρεκόρ με την Αργεντινή. 

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Όλα τα μυθικά ρεκόρ του Λιονέλ Μέσι με Αλγερία
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Ο «Pulga», στα 39 του χρόνια, χάρισε ακόμη μία σπουδαία παράσταση στο υψηλότερο επίπεδο, πετυχαίνοντας χατ-τρικ στη νίκη της Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία και προσθέτοντας στο ενεργητικό του μια σειρά από ιστορικά επιτεύγματα.

Ο Λιονέλ Μέσι έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που καταγράφει συμμετοχή σε έξι Μουντιάλ, ενώ παράλληλα συμπλήρωσε 200 εμφανίσεις με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.

Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» έχει πλέον αγωνιστεί στις τελικές φάσεις των Παγκοσμίων Κυπέλλων του 2006, του 2010, του 2014, του 2018, του 2022 και του 2026, διευρύνοντας παράλληλα το ρεκόρ συμμετοχών του στη διοργάνωση, φτάνοντας τις 27.

Την ίδια στιγμή, ο Αργεντινός αστέρας έφτασε τα 16 γκολ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ και ανέβηκε στην κορυφή της λίστας των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών, ισοβαθμώντας με τον Μίροσλαβ Κλόζε.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο παιχνίδι σηματοδότησε και το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του Λιονέλ Μέσι σε Μουντιάλ, σε μία ακόμη ξεχωριστή βραδιά για έναν από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από τα γήπεδα.

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