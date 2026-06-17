Ο Εμπαπέ έγινε βασιλιάς της Γαλλίας και σύντομα θα γίνει... βασιλιάς των Παγκοσμίων Κυπέλλων

Τι και αν οι Γάλλοι τα είχαν βρει σκούρα στα πρώτα 65 λεπτά της αναμέτρησης κόντρα στη Σενεγάλη; Τι και αν είχαν… σπαταλήσει ένα ολόκληρο ημίχρονο χωρίς να δημιουργήσουν ούτε υποψία φάσης; Το μεγάλο τους αστέρι, ο Κιλιάν Εμπαπέ, ήταν εκεί για να… ξελασπώσει τους «Τρικολόρ» και ταυτόχρονα να γράψει ιστορία.

Πραγματικά, το πρώτο ημίχρονο διεκδικεί άνετα τον τίτλο του χειρότερου στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων. Οι φίλαθλοι που πλήρωσαν (αδρά) για να δουν από κοντά την αναμέτρηση στο «MetLife» της Νέας Υόρκης οριακά... έκλαιγαν τα λεφτά τους. Λιγοστές φάσεις και ελάχιστη κινητικότητα μπροστά από τις δύο εστίες, με τους Πρωταθλητές Αφρικής να είναι αυτοί που θα μπορούσαν να έχουν προηγηθεί σε ένα πρώτο, φτωχό απ’ όλες τις απόψεις μέρος.

Το παράδειγμα της Ισπανίας κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήριο ήταν ακόμη… φρέσκο και αν δεν ήταν ο… δαίμονας Εμπαπέ και ο καταπληκτικός Ολίσε, το 0-0 φάνταζε το πιο πιθανό αποτέλεσμα. Οι δυο τους συνδυάστηκαν τηλεπαθητικά για το 1-0 στο 66’, με τον φορ της Ρεάλ Μαδρίτης να βάζει και το κερασάκι στην τούρτα στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, πετυχαίνοντας το καλύτερο γκολ που έχουμε δει μέχρι στιγμής στη διοργάνωση.

Χάρη στην εκπληκτική του εμφάνιση, ο Εμπαπέ έφτασε τα 58 γκολ και ανέβηκε στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Γαλλίας, ξεπερνώντας με 38 παιχνίδια λιγότερα τον Ολιβιέ Ζιρού ο οποίος διατηρούσε μέχρι πρότινος το ρεκόρ. Ταυτόχρονα, έφτασε συνολικά τα 14 τέρματα σε Παγκόσμια Κύπελλα, με τον Μίρο Κλόζε, ο οποίος διαθέτει την πρωτιά με 16 γκολ, να βλέπει το ρεκόρ του σιγά σιγά να κάνει… φτερά.

Μένει να δούμε αν ο αρχηγός των «Τρικολόρ» θα τελειώσει το τουρνουά με τον ίδιο τρόπο που το άρχισε. Υπερηχητικά.