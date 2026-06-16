· Γερμανία

Σον Έβανς, Μουντιάλ 2026: «Δεν σχημάτισα συνειδητά ή σκόπιμα το σύμβολο που μου αποδίδεται»

Ο διαιτητής Σον Έβανς, ο οποίος βρισκόταν στο VAR στην αναμέτρηση Γερμανία-Κουρασάο, κατηγορήθηκε για χειρονομία «λευκής υπεροχής», με τον ίδιο να αρνείται κατηγορηματικά ότι το έκανε σκόπιμα.

Σον Έβανς, Μουντιάλ 2026: «Δεν σχημάτισα συνειδητά ή σκόπιμα το σύμβολο που μου αποδίδεται»
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Ο Αυστραλός διαιτητής VAR, Σον Έβανς, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης συζήτησης κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, έπειτα από ένα στιγμιότυπο που καταγράφηκε λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης Γερμανίας–Κουρασάο, για την 1η αγωνιστική των ομίλων.

Σύμφωνα με το οπτικοακουστικό υλικό, τέσσερα δευτερόλεπτα μετά την εμφάνισή του στην κάμερα, ο Έβανς φάνηκε να κάνει μια χειρονομία με το δεξί του χέρι, σχηματίζοντας κύκλο με τον αντίχειρα και τον δείκτη, ενώ τα υπόλοιπα δάχτυλα παρέμεναν τεντωμένα.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς μπορεί να ερμηνευθεί είτε ως αθώο αστείο είτε ως σύμβολο που έχει συνδεθεί στο παρελθόν με ομάδες λευκής υπεροχής.

Η υπόθεση έφτασε άμεσα στη FIFA, η οποία προχώρησε σε έρευνα μέσω του κέντρου διαιτησίας στο Ντάλας, εξετάζοντας διεξοδικά το βίντεο και τις συνθήκες του περιστατικού. Όπως μετέδωσε το «BBC», η παγκόσμια ομοσπονδία δεν εντόπισε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει παραβίαση του Πειθαρχικού Κώδικα.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η FIFA απάλλαξε τον Σον Έβανς από κάθε κατηγορία, επιτρέποντάς του να παραμείνει κανονικά στο διαιτητικό δυναμικό της διοργάνωσης.

Από την πλευρά του, ο Έβανς αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι η χειρονομία έγινε εσκεμμένα ή ότι είχε οποιοδήποτε υπονοούμενο νόημα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια ασυνείδητη, μηχανική κίνηση και όχι για συνειδητή προσπάθεια αποστολής μηνύματος.

Όσα είπε ο Έβανς:

«Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε το περιστατικό δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση το ποιος είμαι. Φυσικά και κατανοώ πώς ερμηνεύτηκε η χειρονομία και λυπάμαι γι’ αυτό, όμως θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος: δεν σχημάτισα συνειδητά ή σκόπιμα το σύμβολο που μου αποδίδεται.

Η συμμετοχή μου ως διαιτητής στο Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή της καριέρας μου και ανυπομονώ να συνεχίσω να στηρίζω τους συναδέλφους μου για το υπόλοιπο της διοργάνωσης».

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