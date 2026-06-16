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Σαουδική Αραβία - Ουρουγουάη: Στον πάγκο ο Πελίστρι - Οι επιλογές Δώνη και Μπιέλσα

Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην πρώτη αγωνιστική του 8ου ομίλου του Μουντιάλ 2026. Δείτε τις ενδεκάδες που επέλεξαν οι Γιώργος Δώνης και Μαρσέλο Μπιέλσα.

Σαουδική Αραβία - Ουρουγουάη: Στον πάγκο ο Πελίστρι - Οι επιλογές Δώνη και Μπιέλσα
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Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη ρίχνεται στη μάχη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αντιμετωπίζοντας την Ουρουγουάη του Φακούντο Πελίστρι στην πρώτη αγωνιστική του 8ου ομίλου.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα, έγιναν γνωστές οι αρχικές ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν οι δύο ομάδες στο «Hard Rock» Stadium του Μαϊάμι.

Οι ενδεκάδες

Σαουδική Αραβία: Αλ Οβαΐς, Αμπνουλχαμίντ, Αλταμπακτί, Αλ Αμρί, Αλ Χαρμπί, Κανό, Τζουγαΐρ, Αλ Καϊμπαρί, Αλ Σαμάτ, Αλ Νταουσαρί, Αλ Μπουραϊκάν

Ουρουγουάη: Μουσλέρα, Βαρέλα, Βίνια, Κάσερες, Ολιβέρα, Μπεντανκούρ, Ουγκάρτε, Βαλβέρδε, Βίνιας, Αραούχο, Νούνιεζ

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