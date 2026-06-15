Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Οι ενδεκάδες στο ματς Ισπανία - Πράσινο Ακρωτήρι

H Iσπανία κοντράρεται με το Πράσινο Ακρωτήρι (19:00) στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές οι επιλογές των δύο ομάδων, με τον Λαμίν Γιαμάλ να μένει εκτός ενδεκάδας.

Αναλυτικά οι ενδεκάδες

Ισπανία (Λουίς Ντε Λα Φουέντε): Ουνάι Σιμόν, Γιορέντε, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν, Πέδρι, Φεράν, Γκάβι, Ογιαρθάμπαλ.

Στον πάγκο είναι οι: Ράγια, Γκαρσία, Πιούμπιλ, Γκριμάλδο, Έρικ Γκαρθία, Πόρο, Μερίνο, Μπαένα, Θουμπιμέντι, Όλμο, Πίνο, Νίκο Γουίλιαμς, Μουνιόθ και Γιαμάλ.

Πράσινο Ακρωτήρι (Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο): Βοζίνια, Μπόρζες, Λόπες, Καμπράλ, Μορέιρα, Πίνα, Ζοβάν Καμπράλ, Μοντέιρο, Ντουάρτε, Λιβραμέντο και Μέντες.

Στον πάγκο είναι οι: Ρόσα, Ντος Σάντος, Στοπίρα, Κόστα, Πίνα, Πιρές, Πάουλο, Γκάρι Ροντρίγκες, Ντουάρτε, Γιάνικ Σεμέδο, Γουίλι Σεμέδο, Αρκάνζο, Ντα Κόστα, Βαρέλα και Ζίλσον.