Μουντιάλ 2026, Τυνησία: Απολύθηκε ο Λαμουσί μετά την πεντάρα από τη Σουηδία

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Εθνική Τυνησίας μετά το βαρύ 5-1 από τη Σουηδία στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ένα αποτέλεσμα που όχι μόνο έβαλε από νωρίς σε δύσκολη θέση τους «Αετούς της Καρχηδόνας», αλλά φαίνεται πως φέρνει και δραματικές εξελίξεις στον πάγκο της ομάδας.

Το κλίμα στο εσωτερικό της αποστολής είναι ιδιαίτερα βαρύ, ενώ τα μέσα ενημέρωσης της χώρας ασκούν έντονη κριτική τόσο στην εικόνα της ομάδας όσο και στις επιλογές του Σαμπρί Λαμουσί. Ο Γάλλος τεχνικός βρίσκεται πλέον υπό ασφυκτική πίεση και όλα δείχνουν πως το μέλλον του στην τεχνική ηγεσία κρίνεται από ώρα σε ώρα.

Παρά τη συντριβή, ο Λαμουσί προσπάθησε να διατηρήσει χαμηλούς τόνους μετά το τέλος της αναμέτρησης, αναγνωρίζοντας την ανωτερότητα των Σουηδών και εστιάζοντας στα λάθη που κόστισαν ακριβά στην ομάδα του.

«Η ατομική ποιότητα των αντιπάλων έκανε τη διαφορά. Κάναμε σημαντικά ατομικά λάθη και η Σουηδία τα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Καταφέραμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι πριν από το ημίχρονο, όμως στο δεύτερο μέρος, παρότι είχαμε καλές στιγμές και μεγαλύτερη κατοχή, δεν μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε την υπεροχή μας. Σε αυτό το επίπεδο κάθε λάθος τιμωρείται», τόνισε μεταξύ άλλων.

Ο ίδιος στάθηκε επίσης στην έλλειψη συνοχής ανάμεσα στις γραμμές της ομάδας του, υπογραμμίζοντας ότι η Τυνησία θα πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Ωστόσο, τα λεγόμενά του ενδέχεται να αποτελέσουν τις τελευταίες του δηλώσεις ως ομοσπονδιακός τεχνικός. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν αρκετά τυνησιακά μέσα ενημέρωσης, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας έχει ήδη πραγματοποιήσει έκτακτες συσκέψεις για την επόμενη ημέρα και η απομάκρυνση του Λαμουσί θεωρείται πλέον το πιθανότερο σενάριο.

Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, ο 54χρονος προπονητής θα αποχωρήσει έχοντας παραμείνει στον πάγκο της εθνικής ομάδας μόλις λίγους μήνες. Ανέλαβε την τεχνική ηγεσία τον Ιανουάριο με συμβόλαιο έως το 2028, όμως η βαριά ήττα στην πρεμιέρα φαίνεται πως άλλαξε άρδην τα δεδομένα.

Παράλληλα, έχουν ήδη αρχίσει να ακούγονται τα πρώτα ονόματα για την επόμενη ημέρα. Ένα από τα επικρατέστερα σενάρια θέλει τον τεχνικό διευθυντή της ομοσπονδίας, Μοντέρ Κεμπάιερ, να αναλαμβάνει άμεσα τα ηνία της ομάδας. Την ίδια στιγμή, άλλα δημοσιεύματα αναφέρουν πως δεν αποκλείεται να επιλεγεί μια προσωρινή λύση μέχρι το τέλος της διοργάνωσης, με τον πρώην αρχηγό της εθνικής, Γουαχμπί Χαζρί, να εμφανίζεται ως πιθανός υπηρεσιακός προπονητής.

Η Τυνησία καλείται πλέον να διαχειριστεί όχι μόνο το αγωνιστικό πλήγμα της πρεμιέρας, αλλά και την αβεβαιότητα γύρω από την τεχνική ηγεσία, λίγες μόλις ημέρες πριν από τη δεύτερη αναμέτρησή της στη διοργάνωση απέναντι στην Ιαπωνία.

Οι επόμενες ώρες αναμένονται καθοριστικές, καθώς η ομοσπονδία καλείται να αποφασίσει εάν θα δώσει στον Λαμουσί την ευκαιρία να αντιδράσει ή αν θα προχωρήσει σε μια από τις πιο γρήγορες αλλαγές προπονητή στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.