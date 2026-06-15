Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ύμνοι για Γιαμάλ - «Το επόμενο παγκόσμιο είδωλο»

Ο Λαμίν Γιαμάλ αποτελεί ήδη ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και προορίζεται να διαδεχθεί τους Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Ραφαέλ Λουζάν.

Μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP), λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, ο Λουζάν αναφέρθηκε αρχικά στον τρόπο με τον οποίο η «Roja» διαχειρίζεται τον τίτλο του φαβορί.

«Με απόλυτη φυσιολογικότητα. Η πίεση αποτελεί πλέον κομμάτι της ομάδας και του περιβάλλοντός της και όλοι τη διαχειρίζονται με απόλυτα φυσικό τρόπο και πνεύμα συνεργασίας. Βρίσκομαι εδώ λίγο περισσότερο από έναν χρόνο και χαίρομαι που βλέπω αυτό το θετικό κλίμα, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί στο γήπεδο μέσα από καλό ποδόσφαιρο και νίκες. Το μόνο που απομένει είναι να ξεκινήσουν οι αγώνες, να έρθουν τα αποτελέσματα και να παρουσιαστεί το ποδόσφαιρο που θέλουμε. Κατανοώ ότι υπάρχει πίεση, όμως οι παίκτες δεν δείχνουν να επιβαρύνονται από αυτήν. Η Ισπανία συγκαταλέγεται στα φαβορί και πολλοί περιμένουν να δουν ξανά την Ισπανία του 2010 ή του 2024. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμβεί αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ισπανικής ομοσπονδίας στάθηκε στις συνθήκες προετοιμασίας της ομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτή η θετική ατμόσφαιρα είναι απαραίτητη ώστε η ομάδα να έχει όλα όσα χρειάζεται. Το βασικό μας κέντρο στο Τσατανούγκα είναι ιδανικό για την πρώτη φάση της διοργάνωσης. Θα θέλαμε να παραμείνουμε εκεί μέχρι το τέλος του τουρνουά, όμως υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι που έχουν τεθεί από τη FIFA», σχολίασε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Λαμίν Γιαμάλ, τον οποίο αποθέωσε για την πορεία και την προσωπικότητά του.

«Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο είδωλο του ποδοσφαίρου. Πιστεύω ότι το επόμενο βήμα για εκείνον είναι να αντικαταστήσει τους Μέσι και Ρονάλντο. Είναι, όμως, μόλις 18 ετών και χρειάζεται χρόνο. Ήδη αποτελεί σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό αξίζει αναγνώριση. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, με μεγάλη καρδιά. Όσες φορές έχω μιλήσει μαζί του, μου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να το αποδεικνύει και μέσα στο γήπεδο», τόνισε.

Αναφερόμενος συνολικά στην εθνική Ισπανίας και στις προοπτικές της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Λουζάν εμφανίστηκε αισιόδοξος.

«Θεωρώ ότι διαθέτουμε σχεδόν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όλα έχουν πάρει τη θέση τους, όμως θα προχωρήσουμε βήμα-βήμα με στόχο να πετύχουμε κάτι σπουδαίο για τη χώρα μας. Η εθνική ομάδα μπορεί να λειτουργήσει ως στοιχείο ενότητας και να προσφέρει οφέλη σε όλους», σημείωσε.

Τέλος, στάθηκε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, το οποίο θα συνδιοργανώσει η Ισπανία.

«Μπορεί να απέχει ακόμη χρονικά, όμως θα εργαστούμε σκληρά για να διοργανώσουμε το καλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ιστορία. Πρόκειται για μια ξεχωριστή διοργάνωση, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή της, με συμμετοχή τριών ηπείρων και έξι χωρών. Η πρόκληση είναι πραγματικά τεράστια», κατέληξε.