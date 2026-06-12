Αυστραλία: Στο τιμόνι μέχρι το 2027 ο Πόποβιτς

Λίγες ώρες πριν την επίσημη πρεμιέρα της στο Μουντιάλ, η Αυστραλία ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον προπονητή Τόνι Πόποβιτς, με τον 52χρονο τεχνικό να παραμένει στον πάγκο των «καγκαρού» μέχρι το 2027.

Αυστραλία: Στο τιμόνι μέχρι το 2027 ο Πόποβιτς
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Δύο ημέρες πριν την πρεμιέρα των "Socceroos" στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αυστραλίας ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Τόνι Πόποβιτς μέχρι το 2027.

Ο 52χρονος τεχνικός, μέλος της ομάδας που αγωνίστηκε στο Μουντιάλ του 2006 και έφτασε ως τους «16», ανέλαβε καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή το 2024, αντικαθιστώντας τον Γκρέιαμ Άρνολντ, και οδήγησε την Αυστραλία στην έκτη διαδοχική πρόκρισή της στην τελική φάση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το συμβόλαιό του έληγε μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης και, με την επέκτασή του, ο Πόποβιτς θα παραμείνει στον πάγκο τουλάχιστον ως τις αρχές του 2027, όταν θα διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία το Κύπελλο Ασίας (7 Ιανουαρίου έως 5 Φεβρουαρίου).

«Ήταν τιμή και προνόμιο να ηγηθώ των "Socceroos" και είναι ένας ρόλος που απολαμβάνω απόλυτα και που δεν τον θεωρώ ποτέ δεδομένο. Η απόλυτη εστίασή μου αυτή τη στιγμή είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο» δήλωσε ο Πόποβιτς.

Η Αυστραλία ξεκινά τις υποχρεώσεις στον 4ο όμιλο του Μουντιάλ το πρωί της Κυριακής (14/6, 07:00) στο Βανκούβερ, με αντίπαλο την Τουρκία, ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ (19/6 στο Σιάτλ) και την Παραγουάη (26/6 στο Σαν Φρανσίσκο).

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