Μουντιάλ 2026: Οι ΗΠΑ μπλόκαραν την είσοδο κορυφαίου Αφρικανού διαιτητή

Σημαντικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση των αμερικανικών Αρχών να απαγορεύσουν την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες στον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν, ο οποίος είχε επιλεγεί να συμμετάσχει στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η FIFA επιβεβαίωσε ότι ο Αρτάν δεν θα δώσει το «παρών» στη διοργάνωση, καθώς δεν του επετράπη η είσοδος στη χώρα υποδοχής. Σε σχετική ερώτηση, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) δήλωσε στο CNN ότι ο διαιτητής υποβλήθηκε σε πρόσθετο έλεγχο κατά την άφιξή του στο Μαϊάμι με πτήση από την Κωνσταντινούπολη.

«Κατά τη διαδικασία ελέγχου, ο ταξιδιώτης υποβλήθηκε σε πρόσθετη επιθεώρηση, η οποία αποτελεί συνήθη πρακτική όταν απαιτείται επαλήθευση πληροφοριών ή αξιολόγηση της επιλεξιμότητας εισόδου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κρίθηκε μη επιλέξιμος για είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω ζητημάτων που προέκυψαν κατά τον έλεγχο», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Η Σομαλία συγκαταλέγεται στις 39 χώρες που επηρεάζονται από την ταξιδιωτική απαγόρευση που έχει επιβάλει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Αν και δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για την απόφαση, οι πολίτες των χωρών που περιλαμβάνονται στους σχετικούς περιορισμούς υπόκεινται σε αυστηρότερους ελέγχους κατά την είσοδό τους στις ΗΠΑ. Ο Αρτάν είχε αναδειχθεί κορυφαίος άνδρας διαιτητής της Αφρικής για το 2025 και είχε επιλεγεί από τη Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου για να συμμετάσχει στη διοργάνωση.

Από την πλευρά της, η FIFA ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αρμοδιότητα στις μεταναστευτικές διαδικασίες της χώρας που φιλοξενεί το τουρνουά. «Η FIFA δεν εμπλέκεται στις διαδικασίες εισόδου και έκδοσης βίζας της χώρας υποδοχής. Έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες Αρχές ότι το καθεστώς του κ. Αρτάν δεν πρόκειται να αλλάξει προς το παρόν. Όπως συμβαίνει σε κάθε διοργάνωση, η τελική απόφαση για τη χορήγηση βίζας και την είσοδο στη χώρα ανήκει στην κυβέρνηση του κράτους που φιλοξενεί το τουρνουά», ανέφερε εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε σειρά προβλημάτων που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα σχετικά με την είσοδο αποστολών στις ΗΠΑ, με το Ιράν να αποτελεί μία από τις χώρες που έχουν εκφράσει παράπονα για καθυστερήσεις και περιορισμούς.