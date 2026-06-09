Γαλλία: «Σεληνιασμένος» Ολίσε, καθάρισε με χατ-τρικ για τους «τρικολόρ» στην πρόβα τζενεράλε

Μετά το... πατατράκ απ’ την Ακτή Ελεφαντοστού και την εντός έδρας ήττα της στο Ναντ (1-2) την περασμένη Πέμπτη (4/6), η Γαλλία παρουσίασε το καλό της πρόσωπο στην πρόβα τζενεράλε πριν απ’ την εκκίνηση του Μουντιάλ 2206, νικώντας τη Β. Ιρλανδία με 3-1 στο «Stade Pierre-Mauroy», χάρις στον... σεληνιασμένο Μικαέλ Ολίσε, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ.

Ο σούπερ σταρ της Μπάγερν Μονάχου «κουβάλησε» την επίθεση της γαλλικής ομάδας απέναντι στους Βορειοϊρλανδούς σκοράροντας στο 43’, στο 49’ και στο 75’ (από ασίστ του Γκουστό) κι έδωσε μία νίκη... ηθικού τους «τρικολόρ» 8 μέρες πριν απ’ την πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ και τον αγώνα με τη Σενεγάλη (16/6, 22:00). Ο Κέλι στο 64’ σημείωσε το γκολ της τιμής για τους φιλοξενούμενους.