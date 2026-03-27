Μουντιάλ 2026: Πιο κοντά στο όνειρο η Τζαμάικα - Απέκλεισε τη Νέα Καληδονία

Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026 έκανε η Τζαμάικα.

Η Νέα Καληδονία αποκλείσθηκε από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς σε αγώνα πλέι οφ που έγινε στην Γκουανταλαχάρα του Μεξικού, ηττήθηκε με 1-0 από την Τζαμάικα, που θα αντιμετωπίσει την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στον τελικό της διαδικασίας για μία θέση στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη.

Η νικήτρια του μίνι τουρνουά της Γκουανταλαχάρα θα συμπληρώσει τον Όμιλο του Μουντιάλ 2026 μαζί με την Κολομβία, την Πορτογαλία και το Ουζμπεκιστάν.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Μπέιλι Κανταμάρτερι στο 18ο λεπτό.