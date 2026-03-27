Μουντιάλ 2026: Η Ιταλία πλησιάζει τη μεγάλη επιστροφή, το Κόσοβο το μεγάλο όνειρο!

Η Ιταλία απέχει μια νίκη μακριά από τη μεγάλη επιστροφή της σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 2014, ενώ το Κόσοβο έκανε τη μεγάλη έκπληξη της βραδιάς (26/03), στα playoffs για την πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Οι παίκτες του Φράνκο Φόντα βρίσκονται μόλις ένα βήμα από το όνειρο της συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Το Κόσοβο πραγματοποίησε μια τρομερή εμφάνιση στο Σλοβακία, όπου νίκησε με 4-3 και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του τρίτου path των playoffs. Τελευταία εμπόδιο για να γίνει το όνειρο πραγματικότητα είναι η Τουρκία, η οποία νίκησε νωρίτερα 1-0 τη Ρουμανία. Ο μεγάλος αγώνας που θα δώσει το εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθεί στις 31 Μαρτίου στην Πρίστινα.

Ένα βήμα μακριά από τη μεγάλη επιστροφή είναι η Ιταλία, η οποία νίκησε 2-0 τη Βόρεια Ιρλανδία, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τονάλι, ο οποίος είχε ένα γκολ και μια ασίστ. Οι «Ατζούρι» απέχουν μια νίκη από την επιστροφή τους σε τελική φάση, εκεί όπου έχουν να εμφανιστούν από το… μακρινό 2014, μετρώντας δύο σερί αποκλεισμούς στα μπαράζ.

Ένα βήμα μακριά από το Μουντιάλ 2026 βρίσκεται κι η Δανία, η οποία επικράτησε 4-0 των Σκοπίων και προκρίθηκε στον τελικό του Path D των playoffs.