Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: Οριστικό! Ο Πήλιος θα αγωνιστεί στην εθνική Αλβανίας – Το όνομα με το οποίο θα παίζει
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 21 Μαρτίου 2026, 12:47
Ο Σταύρος Πήλιος ενέδωσε στο ασφυκτικό πρέσινγκ της Αλβανίας και θα αγωνίζεται με τα χρώματα της εθνικής ομάδας της χώρας - Ο αμυντικός της ΑΕΚ κλήθηκε ενόψει των αγώνων για τα playoffs του Μουντιάλ 2026.

Ο Σιλβίνιο έκανε γνωστές τις κλήσεις για τα παιχνίδια του Μαρτίου και σε αυτές βρίσκεται για πρώτη φορά κι ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ.

Ο Πήλιος έχει γεννηθεί στη Ρόδο, ωστόσο οι γονείς του έχουν καταγωγή από τη Βόρεια Ήπειρο κι έτσι η γειτονική χώρα, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο «παραθυράκι», κατάφερε να τον προσθέσει στο αντιπροσωπευτικό της συγκρότημα.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αλβανίας αναφέρει τον ποδοσφαιριστή ως «Σταύρο Πίλο», το οποίο είναι και το όνομα στο αλβανικό διαβατήριο που απέκτησε, ώστε να μπορεί να αγωνιστεί στην εθνική.

Ο Πήλιος θα είναι πλέον συμπαίκτης και στην εθνική Αλβανίας με τον Θωμά Στρακόσα, ο οποίος είναι βασικό στέλεχος της και φυσικά είναι ανάμεσα στις κλήσεις κι αυτή τη φορά.

Η Αλβανία αγωνίζεται στα playoffs για την πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026. Συγκεκριμένα, θα αντιμετωπίσει την Πολωνία στις 26 Μαρτίου, με τον νικητή να αντιμετωπίζει εκείνο του ζευγαριού, Ουκρανία – Σουηδία, με έπαθλο ένα εισιτήριο για τα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά.



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved