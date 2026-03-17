Αντσελότι: «Γι’ αυτό δεν κάλεσα τον Νεϊμάρ στην Εθνική»

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Βραζιλίας εξήγησε τους λόγους που αποφάσισε να αφήσει εκτός ομάδας τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ.

Μεγάλη συζήτηση έχει ξεκινήσει με την απόφαση του Κάρλος Αντσελότι να αφήσει εκτός ομάδας, για τα φιλικά με Γαλλία και Κροατία, τον Νεϊμάρ.

Ο άσος της Σάντος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του γι΄ αυτή την εξέλιξη, με τον Αντσελότι από την μεριά του να εξηγεί τους λόγους που πήρε αυτή την απόφαση και να αφήνει ανοιχτό… παράθυρο για παρουσία του παίκτη στο Μουντιάλ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ο Νεϊμάρ δεν είναι στο 100% των δυνατοτήτων του και ως εκ τούτου δεν είναι στη λίστα. Αν μπορεί να είναι στο 100% σωματικά, μπορεί να είναι εκεί. Ο Νεϊμάρ θα μπορούσε να είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται, να αγωνίζεται συστηματικά, να επιδεικνύει τις ικανότητές του και να διατηρεί καλή φυσική κατάσταση.

Προετοιμαζόμαστε καλά για αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θέλουμε να φτάσουμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση τεχνικά, σωματικά και ψυχικά. Υπάρχουν παίκτες που αξίζουν να είναι εδώ επειδή τα πάνε καλά στα αντίστοιχα πρωταθλήματά τους, όπως στην περίπτωση των Έντρικ, Ίγκορ, Ραγιάν, Ντανίλο».