Νεϊμάρ για Αντσελότι: «Θα μιλήσω γιατί δε μπορώ να σιωπήσω»
Οnsports Τeam 17 Μαρτίου 2026, 10:20
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Κάρλος Αντσελότι πήρε την απόφαση να μην συμπεριλάβει στις κλήσεις της Εθνικής Βραζιλίας, για τα φιλικά με Γαλλία και Κροατία τον Νεϊμάρ και ο τελευταίος δε θα μπορούσε να μην αντιδράσει.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ, που αγωνίζεται πλέον στη Σάντος, παραδέχθηκε πως η απόφαση του Ομοσπονδιακού τεχνικού της χώρας του τον στεναχώρησε, αλλά ξεκαθάρισε πως θα μείνει προσηλωμένος στον στόχο του που δεν είναι άλλος από το να φορέσει και πάλι τη φανέλα της «Σελεσάο».

«Θα μιλήσω επειδή δεν μπορώ να σιωπήσω. Προφανώς, είμαι αναστατωμένος και λυπημένος που δεν κλήθηκα, αλλά η εστίασή μου παραμένει η ίδια: μέρα με τη μέρα, προπόνηση με την προπόνηση, αγώνα με τον αγώνα», δήλωσε χαρακτηριστικά μετά από συμμετοχή του στην Kings League.

Παρά την απογοήτευσή του, ο 32χρονος επιθετικός εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον, τονίζοντας πως το όνειρο της συμμετοχής στο Μουντιάλ παραμένει ζωντανό.



