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Μουντιάλ 2022: Γαλλία-Μαρόκο - Τα «Λιοντάρια» απειλούν τους «πετεινούς» με στόχο τον τελικό
Onsports Team 14 Δεκεμβρίου 2022, 08:37
MUNDIAL / Γαλλία / Μαρόκο

Μουντιάλ 2022: Γαλλία-Μαρόκο - Τα «Λιοντάρια» απειλούν τους «πετεινούς» με στόχο τον τελικό

Μουντιάλ 2022: Θέση στον μεγάλο τελικό του τουρνουά που διεξάγεται στο Κατάρ διεκδικούν την Τετάρτη (14/12) Γαλλία και Μαρόκο στον δεύτερο ημιτελικό.

Η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι έγινε η πρώτη ομάδα που «έκλεισε» θέση στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2022. Η «Αλμπισελέστε» επιβλήθηκε 3-0 της Κροατίας στον πρώτο, χρονικά, ημιτελικό της διοργάνωσης και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στη «μάχη» για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Αυτός θα προκύψει έπειτα από τον δεύτερο ημιτελικό, το βράδυ της Τετάρτης (14/12). Συγκεκριμένα, στο «Al Bayt Stadium» της πόλης Αλ Κορ, η Γαλλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο, την έκπληξη του φετινού τουρνουά που λαμβάνει χώρα στο Κατάρ. Ουσιαστικά, τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» απειλούν τους «πετεινούς» του Ντιντιέ Ντεσάμπ.

Ο Γάλλος κόουτς ετοιμάζει τα πλάνα του για την κρίσιμη αναμέτρηση έχοντας μερικά προβλήματα να διαχειριστεί. Οι Ουπαμεκανό και Ραμπιό είναι εξαιρετικά αμφίβολοι, καθώς ταλαιπωρούνται από ίωση. Έτσι, οι Κονατέ και Φοφανά αναμένεται να πάρουν τη θέση τους στο αρχικό σχήμα.

Παράλληλα, προβλήματα αντιμετωπίζει και ο Βαλίντ Ρεγκραγκί στο Μαρόκο. Εκτός πλάνων έχει τεθεί ο Σεντίρα, που αποβλήθηκε στον προημιτελικό απέναντι στην Πορτογαλία, αλλά και ο Σαΐς με τραυματισμό στον αστράγαλο. Ακόμα, αμφίβολος είναι ο Αγκουέρντ με μυϊκό πρόβλημα.

Το πανόραμα του Μουντιάλ 2022:

Α' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
20/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΚΑΤΑΡ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 0-2
21/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0-2
25/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΚΑΤΑΡ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ 1-3
25/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 1-1
29/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΑΡ 2-0
29/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ 1-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 1ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Ολλανδία

5-1

7

Σενεγάλη

5-4

6

Ισημερινός

4-3

4

Κατάρ

1-7

0   
Β' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
21/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΑΓΓΛΙΑ-ΙΡΑΝ 6-2
21/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΗΠΑ-ΟΥΑΛΙΑ 1-1
25/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΥΑΛΙΑ-ΙΡΑΝ 0-2
25/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΑΓΓΛΙΑ-ΗΠΑ 0-0
29/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΥΑΛΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ 0-3
29/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΙΡΑΝ-ΗΠΑ 0-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 2ου ΟΜΙΛΟΥ 

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Αγγλία

9-2

7

ΗΠΑ

2-1

5

Ιράν

4-7

3

Ουαλία

1-6

1
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
22/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 1-2
22/11 STADIUM 974
DOHA		 ΜΕΞΙΚΟ-ΠΟΛΩΝΙΑ 0-0
26/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΠΟΛΩΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 2-0
26/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΜΕΞΙΚΟ 2-0
30/11 STADIUM 974
DOHA		 ΠΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 0-2
30/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ 1-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 3ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Αργεντινή 

5-2

 6

Πολωνία

2-2

4

Μεξικό  

  2-3 4

Σαουδική Αραβία

3-5

 3
Δ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
22/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΔΑΝΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ 0-0
22/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΓΑΛΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 4-1
26/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 0-1
26/11 STADIUM 974
DOHA		 ΓΑΛΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ 2-1
30/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ 1-0
30/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ 1-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Γαλλία

6-3

6

Αυστραλία

3-4

6

Τυνησία

1-1

4

Δανία

1-3 

Ε' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
23/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ 1-2
23/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 7-0
27/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΙΑΠΩΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 0-1
27/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1-1
01/12 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΙΑΠΩΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ 2-1
01/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2-4

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 5ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Ιαπωνία

4-3

6

Ισπανία

9-3

4

Γερμανία

6-5

4

Κόστα Ρίκα

3-11

1   
ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
23/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΜΑΡΟΚΟ-ΚΡΟΑΤΙΑ 0-0
23/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΒΕΛΓΙΟ-ΚΑΝΑΔΑΣ 1-0
27/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΒΕΛΓΙΟ-ΜΑΡΟΚΟ 0-2
27/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΚΡΟΑΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ 4-1
01/12 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΚΡΟΑΤΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ 0-0
01/12 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΑΡΟΚΟ

1-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 6ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Μαρόκο

 4-1

7

Κροατία

 4-1

5

Βέλγιο

1-2

4

Καναδάς

2-7

0   

Ζ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
24/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΜΕΡΟΥΝ 1-0
24/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ 2-0
28/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΣΕΡΒΙΑ 3-3
28/11 STADIUM 974
DOHA		 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ 1-0
02/12 STADIUM 974
DOHA		 ΣΕΡΒΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ 2-3
02/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 7ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Βραζιλία

3-1

6

Ελβετία

4-3

6

Καμερούν

4-4

4

Σερβία

5-8

1   
Η' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
24/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ 0-0
24/11 STADIUM 974
DOHA		 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ 3-2
28/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 Ν. ΚΟΡΕΑ-ΓΚΑΝΑ 2-3
28/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 2-0
02/12 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΓΚΑΝΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 0-2
02/12 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 Ν. ΚΟΡΕΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 8ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Πορτογαλία

6-3

6

Ν. Κορέα

4-4

4

Ουρουγουάη

2-2

4

Γκάνα

5-7

3
ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
03/12 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΗΠΑ (49) 3-1
03/12 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (50) 2-1
04/12 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΓΑΛΛΙΑ - ΠΟΛΩΝΙΑ (52) 3-1
04/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΑΓΓΛΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ (51) 3-1
05/12 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΙΑΠΩΝΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ (53) 1-3 πεν.
05/12 STADIUM 974
DOHA		 ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (54) 4-1
06/12 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΜΑΡΟΚΟ - ΙΣΠΑΝΙΑ (55) 3-0 πεν.
06/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ (56) 6-1
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
09/12 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ (58) 4-2 πεν.
09/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (57) 3-4 πεν
10/12 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΜΑΡΟΚΟ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (60) 1-0
10/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΑΓΓΛΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ (59) 1-2
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
13/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΚΡΟΑΤΙΑ (61) 3-0
14/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΓΑΛΛΙΑ - ΜΑΡΟΚΟ (21) 21:00
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
17/12 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΚΡΟΑΤΙΑ - ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 62 17:00
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
18/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΓΑΛΛΙΑ - ΝΙΚΗΤΗΣ 62 17:00


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