Μουντιάλ 2022: Στον τελικό η Αργεντινή - Το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Μουντιάλ 2022: Η Αργεντινή έγινε η πρώτη ομάδα που «σφράγισε» την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Πιστή στο ραντεβού της σε ημιτελική φάση του κορυφαίου ποδοσφαιρικού «ραντεβού» εθνικών ομάδων ήταν η Αργεντινή. Η «παρέα» του Λιονέλ Μέσι θα διεκδικήσει το τρίτο τρόπαιο στην ιστορία της, μια και επιβλήθηκε 3-0 της Κροατίας.
Η «Αλμπισελέστε» παρέμεινε αήττητη στα ημιτελικά που έχει πάρει μέρος και επέστρεψε στον μεγάλο τελικό έπειτα από το 2014, όταν στα γήπεδα της Βραζιλίας διεκδίκηση την κούπα, αλλά η Γερμανία πανηγύρισε την κατάκτηση.
Αντίθετα, η Κροατία δεν κατάφερε να κάνει το «repeat» και να δώσει το «παρών» στον δεύτερο συνεχόμενο τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, με αποτέλεσμα να «περιοριστεί» στον μικρό τελικό του Μουντιάλ 2022 όπου θα διεκδικήσει την 3η θέση.
Το ζευγάρι του μεγάλου τελικού θα προκύψει έπειτα από τον δεύτερο ημιτελικό. Συγκεκριμένα, το βράδυ της Τετάρτης (14/12) η Γαλλία αντιμετωπίζει την «έκπληξη» του τουρνουά, Μαρόκο. Ο νικητής θα βρεθεί στον τελικό της Κυριακής (18/12) στο «Lusial Stadium», ενώ ο ηττημένος θα αντιμετωπίσει την «Χρβάτσκα» στον μικρό τελικό του Σαββάτου (17/12).
Το πανόραμα του Μουντιάλ 2022:
|Α' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|20/11
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΚΑΤΑΡ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
|0-2
|21/11
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ
|0-2
|25/11
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΚΑΤΑΡ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ
|1-3
|25/11
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
|1-1
|29/11
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΑΡ
|2-0
|29/11
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ
|1-2
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 1ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Ολλανδία
|
5-1
|
7
|
Σενεγάλη
|
5-4
|
6
|
Ισημερινός
|
4-3
|
4
|
Κατάρ
|
1-7
|
0
|Β' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|21/11
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΑΓΓΛΙΑ-ΙΡΑΝ
|6-2
|21/11
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΗΠΑ-ΟΥΑΛΙΑ
|1-1
|25/11
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΟΥΑΛΙΑ-ΙΡΑΝ
|0-2
|25/11
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΑΓΓΛΙΑ-ΗΠΑ
|0-0
|29/11
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΟΥΑΛΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ
|0-3
|29/11
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΙΡΑΝ-ΗΠΑ
|0-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 2ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Αγγλία
|
9-2
|
7
|
ΗΠΑ
|
2-1
|
5
|
Ιράν
|
4-7
|
3
|
Ουαλία
|
1-6
|
1
|Γ' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|22/11
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
|1-2
|22/11
|STADIUM 974
DOHA
|ΜΕΞΙΚΟ-ΠΟΛΩΝΙΑ
|0-0
|26/11
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΠΟΛΩΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
|2-0
|26/11
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΜΕΞΙΚΟ
|2-0
|30/11
|STADIUM 974
DOHA
|ΠΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
|0-2
|30/11
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ
|1-2
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 3ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Αργεντινή
|
5-2
|
6
|
Πολωνία
|
2-2
|
4
|
Μεξικό
|2-3
|4
|
Σαουδική Αραβία
|
3-5
|
3
|Δ' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|22/11
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΔΑΝΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ
|0-0
|22/11
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΓΑΛΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
|4-1
|26/11
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΤΥΝΗΣΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
|0-1
|26/11
|STADIUM 974
DOHA
|ΓΑΛΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ
|2-1
|30/11
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ
|1-0
|30/11
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΤΥΝΗΣΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ
|1-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Γαλλία
|
6-3
|
6
|
Αυστραλία
|
3-4
|
6
|
Τυνησία
|
1-1
|
4
|
Δανία
|
1-3
|
1
|
Ε' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|23/11
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ
|1-2
|23/11
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
|7-0
|27/11
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΙΑΠΩΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
|0-1
|27/11
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
|1-1
|01/12
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΙΑΠΩΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ
|2-1
|01/12
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
|2-4
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 5ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Ιαπωνία
|
4-3
|
6
|
Ισπανία
|
9-3
|
4
|
Γερμανία
|
6-5
|
4
|
Κόστα Ρίκα
|
3-11
|
1
|ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|23/11
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΜΑΡΟΚΟ-ΚΡΟΑΤΙΑ
|0-0
|23/11
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΒΕΛΓΙΟ-ΚΑΝΑΔΑΣ
|1-0
|27/11
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΒΕΛΓΙΟ-ΜΑΡΟΚΟ
|0-2
|27/11
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΚΡΟΑΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ
|4-1
|01/12
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΚΡΟΑΤΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ
|0-0
|01/12
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΑΡΟΚΟ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 6ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Μαρόκο
|
4-1
|
7
|
Κροατία
|
4-1
|
5
|
Βέλγιο
|
1-2
|
4
|
Καναδάς
|
2-7
|
0
|
Ζ' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|24/11
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΜΕΡΟΥΝ
|1-0
|24/11
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ
|2-0
|28/11
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΣΕΡΒΙΑ
|3-3
|28/11
|STADIUM 974
DOHA
|ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ
|1-0
|02/12
|STADIUM 974
DOHA
|ΣΕΡΒΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ
|2-3
|02/12
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ
|1-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 7ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Βραζιλία
|
3-1
|
6
|
Ελβετία
|
4-3
|
6
|
Καμερούν
|
4-4
|
4
|
Σερβία
|
5-8
|
1
|Η' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|24/11
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ
|0-0
|24/11
|STADIUM 974
DOHA
|ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ
|3-2
|28/11
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|Ν. ΚΟΡΕΑ-ΓΚΑΝΑ
|2-3
|28/11
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
|2-0
|02/12
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΓΚΑΝΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
|0-2
|02/12
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|Ν. ΚΟΡΕΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
|2-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 8ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Πορτογαλία
|
6-3
|
6
|
Ν. Κορέα
|
4-4
|
4
|
Ουρουγουάη
|
2-2
|
4
|
Γκάνα
|
5-7
|
3
|ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|03/12
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΗΠΑ (49)
|3-1
|03/12
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (50)
|2-1
|04/12
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΓΑΛΛΙΑ - ΠΟΛΩΝΙΑ (52)
|3-1
|04/12
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΑΓΓΛΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ (51)
|3-1
|05/12
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΙΑΠΩΝΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ (53)
|1-3 πεν.
|05/12
|STADIUM 974
DOHA
|ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (54)
|4-1
|06/12
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΜΑΡΟΚΟ - ΙΣΠΑΝΙΑ (55)
|3-0 πεν.
|06/12
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ (56)
|6-1
|ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|09/12
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ (58)
|4-2 πεν.
|09/12
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (57)
|3-4 πεν
|10/12
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΜΑΡΟΚΟ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (60)
|1-0
|10/12
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΑΓΓΛΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ (59)
|1-2
|ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|13/12
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΚΡΟΑΤΙΑ (61)
|3-0
|14/12
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΓΑΛΛΙΑ - ΜΑΡΟΚΟ (21)
|21:00
|ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|17/12
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΚΡΟΑΤΙΑ - ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 62
|17:00
|ΤΕΛΙΚΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|18/12
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΝΙΚΗΤΗΣ 62
|17:00