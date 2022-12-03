Μουντιάλ 2022: «Μάχη» Ολλανδία-Αργεντινή στους «8» - Το πανόραμα της διοργάνωσης
Μουντιάλ 2022: Ολλανδία και Αργεντινή έγιναν οι δυο πρώτες ομάδες που πήραν τα εισιτήρια για τους «8» της διοργάνωσης στο Κατάρ
Ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου, Λιονέλ Μέσι, γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο το 1000ό ματς της καριέρας του. Άνοιξε το δρόμο στο 35΄ στην Αργεντινή με το γκολ που πέτυχε εναντίον της Αυστραλίας και στο 57΄ ο Άλβαρες έδωσε καθαρό προβάδισμα πρόκρισης της «αλμπισελέστε» στους προημιτελικούς του Μουντιάλ 2022.
Με το τελικό 2-1 η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στα «καγκουρό», προκρίθηκε στους «8» της διοργάνωσης, όπου την Παρασκευή (9/12, 21:00) θα παίξει με την Ολλανδία, με φόντο το «εισιτήριο» για την τετράδα. Το φινάλε, πάντως, ήταν θρίλερ, με την Αργεντινή να χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη και αυτό λίγο έλλειψε να της στοιχίσει, αλλά ο γκολκίπερ Μαρτίνες απέτρεψε το 2-2!
Η Ολλανδία είναι η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ, καθώς νίκησε σήμερα τις ΗΠΑ με 3-1. Ο Ντένζελς Ντάμφρις ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα στη Ντόχα (17:00), στο «Khalifa International Stadium», τον οποίο παρακολούθησαν πάνω από 50 χιλιάδες θεατές. Ο Ντάμφρις με δύο ασίστ σε δύο πανομοιότυπες φάσεις ήταν ο δημιουργός των πρώτων γκολ της ομάδας του, ενώ πέτυχε το τρίτο.
Το πανόραμα και οι βαθμολογίες:
|Α' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|20/11
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΚΑΤΑΡ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
|0-2
|21/11
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ
|0-2
|25/11
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΚΑΤΑΡ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ
|1-3
|25/11
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
|1-1
|29/11
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΑΡ
|2-0
|29/11
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ
|1-2
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 1ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Ολλανδία
|
5-1
|
7
|
Σενεγάλη
|
5-4
|
6
|
Ισημερινός
|
4-3
|
4
|
Κατάρ
|
1-7
|
0
|Β' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|21/11
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΑΓΓΛΙΑ-ΙΡΑΝ
|6-2
|21/11
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΗΠΑ-ΟΥΑΛΙΑ
|1-1
|25/11
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΟΥΑΛΙΑ-ΙΡΑΝ
|0-2
|25/11
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΑΓΓΛΙΑ-ΗΠΑ
|0-0
|29/11
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΟΥΑΛΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ
|0-3
|29/11
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΙΡΑΝ-ΗΠΑ
|0-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 2ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Αγγλία
|
9-2
|
7
|
ΗΠΑ
|
2-1
|
5
|
Ιράν
|
4-7
|
3
|
Ουαλία
|
1-6
|
1
|Γ' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|22/11
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
|1-2
|22/11
|STADIUM 974
DOHA
|ΜΕΞΙΚΟ-ΠΟΛΩΝΙΑ
|0-0
|26/11
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΠΟΛΩΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
|2-0
|26/11
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΜΕΞΙΚΟ
|2-0
|30/11
|STADIUM 974
DOHA
|ΠΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
|0-2
|30/11
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ
|1-2
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 3ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Αργεντινή
|
5-2
|
6
|
Πολωνία
|
2-2
|
4
|
Μεξικό
|2-3
|4
|
Σαουδική Αραβία
|
3-5
|
3
|Δ' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|22/11
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΔΑΝΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ
|0-0
|22/11
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΓΑΛΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
|4-1
|26/11
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΤΥΝΗΣΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
|0-1
|26/11
|STADIUM 974
DOHA
|ΓΑΛΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ
|2-1
|30/11
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ
|1-0
|30/11
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΤΥΝΗΣΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ
|1-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Γαλλία
|
6-3
|
6
|
Αυστραλία
|
3-4
|
6
|
Τυνησία
|
1-1
|
4
|
Δανία
|
1-3
|
1
|
Ε' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|23/11
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ
|1-2
|23/11
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
|7-0
|27/11
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΙΑΠΩΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
|0-1
|27/11
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
|1-1
|01/12
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΙΑΠΩΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ
|2-1
|01/12
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
|2-4
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 5ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Ιαπωνία
|
4-3
|
6
|
Ισπανία
|
9-3
|
4
|
Γερμανία
|
6-5
|
4
|
Κόστα Ρίκα
|
3-11
|
1
|ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|23/11
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΜΑΡΟΚΟ-ΚΡΟΑΤΙΑ
|0-0
|23/11
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΒΕΛΓΙΟ-ΚΑΝΑΔΑΣ
|1-0
|27/11
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΒΕΛΓΙΟ-ΜΑΡΟΚΟ
|0-2
|27/11
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΚΡΟΑΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ
|4-1
|01/12
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΚΡΟΑΤΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ
|0-0
|01/12
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΑΡΟΚΟ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 6ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Μαρόκο
|
4-1
|
7
|
Κροατία
|
4-1
|
5
|
Βέλγιο
|
1-2
|
4
|
Καναδάς
|
2-7
|
0
|
Ζ' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|24/11
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΜΕΡΟΥΝ
|1-0
|24/11
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ
|2-0
|28/11
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΣΕΡΒΙΑ
|3-3
|28/11
|STADIUM 974
DOHA
|ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ
|1-0
|02/12
|STADIUM 974
DOHA
|ΣΕΡΒΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ
|2-3
|02/12
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ
|1-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 7ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Βραζιλία
|
3-1
|
6
|
Ελβετία
|
4-3
|
6
|
Καμερούν
|
4-4
|
4
|
Σερβία
|
5-8
|
1
|Η' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|24/11
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ
|0-0
|24/11
|STADIUM 974
DOHA
|ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ
|3-2
|28/11
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|Ν. ΚΟΡΕΑ-ΓΚΑΝΑ
|2-3
|28/11
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
|2-0
|02/12
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΓΚΑΝΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
|0-2
|02/12
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|Ν. ΚΟΡΕΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
|2-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 8ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Πορτογαλία
|
6-3
|
6
|
Ν. Κορέα
|
4-4
|
4
|
Ουρουγουάη
|
2-2
|
4
|
Γκάνα
|
5-7
|
3
|ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|03/12
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΗΠΑ (49)
|3-1
|03/12
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (50)
|2-1
|04/12
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΓΑΛΛΙΑ - ΠΟΛΩΝΙΑ (52)
|17:00
|04/12
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΑΓΓΛΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ (51)
|21:00
|05/12
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΙΑΠΩΝΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ (53)
|17:00
|05/12
|STADIUM 974
DOHA
|ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (54)
|21:00
|06/12
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΜΑΡΟΚΟ - ΙΣΠΑΝΙΑ (55)
|17:00
|06/12
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ (56)
|21:00
|ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|09/12
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΝΙΚΗΤΗΣ 53 - ΝΙΚΗΤΗΣ 54 (58)
|17:00
|09/12
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (57)
|21:00
|10/12
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΝΙΚΗΤΗΣ 55 - ΝΙΚΗΤΗΣ 56 (60)
|17:00
|10/12
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΝΙΚΗΤΗΣ 51 - ΝΙΚΗΤΗΣ 52 (59)
|21:00
|ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|13/12
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΝΙΚΗΤΗΣ 57 - ΝΙΚΗΤΗΣ 58 (61)
|21:00
|14/12
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΝΙΚΗΤΗΣ 59 - ΝΙΚΗΤΗΣ 60 (21)
|21:00
|ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|17/12
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 61 - ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 62
|17:00
|ΤΕΛΙΚΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|18/12
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΝΙΚΗΤΗΣ 61 - ΝΙΚΗΤΗΣ 62
|17:00