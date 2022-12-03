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Μουντιάλ 2022: «Μάχη» Ολλανδία-Αργεντινή στους «8» - Το πανόραμα της διοργάνωσης
Onsports Team 03 Δεκεμβρίου 2022, 22:57
MUNDIAL / Αργεντινή / Ολλανδία

Μουντιάλ 2022: «Μάχη» Ολλανδία-Αργεντινή στους «8» - Το πανόραμα της διοργάνωσης

Μουντιάλ 2022: Ολλανδία και Αργεντινή έγιναν οι δυο πρώτες ομάδες που πήραν τα εισιτήρια για τους «8» της διοργάνωσης στο Κατάρ

Ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου, Λιονέλ Μέσι, γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο το 1000ό ματς της καριέρας του. Άνοιξε το δρόμο στο 35΄ στην Αργεντινή με το γκολ που πέτυχε εναντίον της Αυστραλίας και στο 57΄ ο Άλβαρες έδωσε καθαρό προβάδισμα πρόκρισης της «αλμπισελέστε» στους προημιτελικούς του Μουντιάλ 2022.

Με το τελικό 2-1 η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στα «καγκουρό», προκρίθηκε στους «8» της διοργάνωσης, όπου την Παρασκευή (9/12, 21:00) θα παίξει με την Ολλανδία, με φόντο το «εισιτήριο» για την τετράδα. Το φινάλε, πάντως, ήταν θρίλερ, με την Αργεντινή να χάνει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη και αυτό λίγο έλλειψε να της στοιχίσει, αλλά ο γκολκίπερ Μαρτίνες απέτρεψε το 2-2!

Η Ολλανδία είναι η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ, καθώς νίκησε σήμερα τις ΗΠΑ με 3-1. Ο Ντένζελς Ντάμφρις ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα στη Ντόχα (17:00), στο «Khalifa International Stadium», τον οποίο παρακολούθησαν πάνω από 50 χιλιάδες θεατές. Ο Ντάμφρις με δύο ασίστ σε δύο πανομοιότυπες φάσεις ήταν ο δημιουργός των πρώτων γκολ της ομάδας του, ενώ πέτυχε το τρίτο.

Το πανόραμα και οι βαθμολογίες:

Α' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
20/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΚΑΤΑΡ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 0-2
21/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0-2
25/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΚΑΤΑΡ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ 1-3
25/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 1-1
29/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΑΡ 2-0
29/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ 1-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 1ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Ολλανδία

5-1

7

Σενεγάλη

5-4

6

Ισημερινός

4-3

4

Κατάρ

1-7

0   
Β' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
21/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΑΓΓΛΙΑ-ΙΡΑΝ 6-2
21/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΗΠΑ-ΟΥΑΛΙΑ 1-1
25/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΥΑΛΙΑ-ΙΡΑΝ 0-2
25/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΑΓΓΛΙΑ-ΗΠΑ 0-0
29/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΥΑΛΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ 0-3
29/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΙΡΑΝ-ΗΠΑ 0-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 2ου ΟΜΙΛΟΥ 

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Αγγλία

9-2

7

ΗΠΑ

2-1

5

Ιράν

4-7

3

Ουαλία

1-6

1
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
22/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 1-2
22/11 STADIUM 974
DOHA		 ΜΕΞΙΚΟ-ΠΟΛΩΝΙΑ 0-0
26/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΠΟΛΩΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 2-0
26/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΜΕΞΙΚΟ 2-0
30/11 STADIUM 974
DOHA		 ΠΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 0-2
30/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ 1-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 3ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Αργεντινή 

5-2

 6

Πολωνία

2-2

4

Μεξικό  

  2-3 4

Σαουδική Αραβία

3-5

 3
Δ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
22/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΔΑΝΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ 0-0
22/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΓΑΛΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 4-1
26/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 0-1
26/11 STADIUM 974
DOHA		 ΓΑΛΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ 2-1
30/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ 1-0
30/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ 1-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Γαλλία

6-3

6

Αυστραλία

3-4

6

Τυνησία

1-1

4

Δανία

1-3 

Ε' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
23/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ 1-2
23/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 7-0
27/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΙΑΠΩΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 0-1
27/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1-1
01/12 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΙΑΠΩΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ 2-1
01/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2-4

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 5ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Ιαπωνία

4-3

6

Ισπανία

9-3

4

Γερμανία

6-5

4

Κόστα Ρίκα

3-11

1   
ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
23/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΜΑΡΟΚΟ-ΚΡΟΑΤΙΑ 0-0
23/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΒΕΛΓΙΟ-ΚΑΝΑΔΑΣ 1-0
27/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΒΕΛΓΙΟ-ΜΑΡΟΚΟ 0-2
27/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΚΡΟΑΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ 4-1
01/12 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΚΡΟΑΤΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ 0-0
01/12 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΑΡΟΚΟ

1-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 6ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Μαρόκο

 4-1

7

Κροατία

 4-1

5

Βέλγιο

1-2

4

Καναδάς

2-7

0   

Ζ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
24/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΜΕΡΟΥΝ 1-0
24/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ 2-0
28/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΣΕΡΒΙΑ 3-3
28/11 STADIUM 974
DOHA		 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ 1-0
02/12 STADIUM 974
DOHA		 ΣΕΡΒΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ 2-3
02/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 7ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Βραζιλία

3-1

6

Ελβετία

4-3

6

Καμερούν

4-4

4

Σερβία

5-8

1   
Η' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
24/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ 0-0
24/11 STADIUM 974
DOHA		 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ 3-2
28/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 Ν. ΚΟΡΕΑ-ΓΚΑΝΑ 2-3
28/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 2-0
02/12 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΓΚΑΝΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 0-2
02/12 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 Ν. ΚΟΡΕΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 8ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Πορτογαλία

6-3

6

Ν. Κορέα

4-4

4

Ουρουγουάη

2-2

4

Γκάνα

5-7

3
ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
03/12 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΗΠΑ (49) 3-1
03/12 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (50) 2-1
04/12 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΓΑΛΛΙΑ - ΠΟΛΩΝΙΑ (52) 17:00
04/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΑΓΓΛΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ (51) 21:00
05/12 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΙΑΠΩΝΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ (53) 17:00
05/12 STADIUM 974
DOHA		 ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (54) 21:00
06/12 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΜΑΡΟΚΟ - ΙΣΠΑΝΙΑ (55) 17:00
06/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ (56) 21:00
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
09/12 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΝΙΚΗΤΗΣ 53 - ΝΙΚΗΤΗΣ 54 (58) 17:00
09/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (57) 21:00
10/12 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΝΙΚΗΤΗΣ 55 - ΝΙΚΗΤΗΣ 56 (60) 17:00
10/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΝΙΚΗΤΗΣ 51 - ΝΙΚΗΤΗΣ 52 (59) 21:00
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
13/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΝΙΚΗΤΗΣ 57 - ΝΙΚΗΤΗΣ 58 (61) 21:00
14/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΝΙΚΗΤΗΣ 59 - ΝΙΚΗΤΗΣ 60 (21) 21:00
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
17/12 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 61 - ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 62 17:00
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
18/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΝΙΚΗΤΗΣ 61 - ΝΙΚΗΤΗΣ 62 17:00


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