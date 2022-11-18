Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022: Το πρόγραμμα του Μουντιάλ στο Κατάρ
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022: Έτοιμο να ανοίξει τις πύλες του για να υποδεχθεί τη μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος, το Μουντιάλ 2022 είναι το Κατάρ.
Ιστορία ετοιμάζεται να γραφτεί σε λίγες ημέρες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Για πρώτη φορά, το Μουντιάλ, η μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος σε εθνικό επίπεδο, θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα και όχι το καλοκαίρι.
Το Κατάρ γίνεται η 3η χώρα της Ασίας που θα φιλοξενήσει παιχνίδια Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη διαφορά πως οι δύο πρώτες, Ιαπωνία και Νότια Κορέα, είχαν συνδιοργανώσει την τελική φάση του Μουντιάλ 2002.
Η αυλαία του Μουντιάλ 2022 θα ανοίξει και επίσημα το απόγευμα της Κυριακής (20/11). Το στάδιο Al Bayt της πόλης Al Khor θα υποδεχθεί την πρώτη αναμέτρηση, αυτή της οικοδέσποινας εθνικής ομάδας του Κατάρ, απέναντι στον Ισημερινό, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Α' Ομίλου.
Μάλιστα, αυτό θα είναι και το μοναδικό ματς της ημέρας, αφού η δράση θα αρχίσει, ουσιαστικά, από τη Δευτέρα (21/11) με φουλ πρόγραμμα σε Α' και Β' Όμιλο, για να ακολουθήσουν οι επόμενοι.
Η σέντρα στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022 έχει οριστεί για τις 18:00, ενώ οι επόμενες ημέρες θα περιλαμβάνουν φουλ πρόγραμμα με αναμετρήσεις που θα ξεκινούν από τις 12:00.
Το OnSports σας προσφέρει τη δυνατότητα να ζήσετε τη μαγεία του Μουντιάλ, μέσω της ειδικής ενότητας που έχει ετοιμάσει και στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες για την ιστορική διοργάνωση του Κατάρ, αλλά και Live όλοι οι αγώνες.
Συνοπτικά το πρόγραμμα στο Μουντιάλ 2022:
|Α' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|20/11
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΚΑΤΑΡ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
|18:00
|21/11
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ
|18:00
|25/11
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΚΑΤΑΡ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ
|15:00
|25/11
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
|18:00
|29/11
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΑΡ
|17:00
|29/11
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ
|17:00
|Β' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|21/11
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΑΓΓΛΙΑ-ΙΡΑΝ
|15:00
|21/11
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΗΠΑ-ΟΥΑΛΙΑ
|21:00
|25/11
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΟΥΑΛΙΑ-ΙΡΑΝ
|12:00
|25/11
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΑΓΓΛΙΑ-ΗΠΑ
|21:00
|29/11
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΟΥΑΛΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ
|21:00
|29/11
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΙΡΑΝ-ΗΠΑ
|21:00
|Γ' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|22/11
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
|12:00
|22/11
|STADIUM 974
DOHA
|ΜΕΞΙΚΟ-ΠΟΛΩΝΙΑ
|18:00
|26/11
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΠΟΛΩΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
|15:00
|26/11
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΜΕΞΙΚΟ
|21:00
|30/11
|STADIUM 974
DOHA
|ΠΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
|21:00
|30/11
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ
|21:00
|Δ' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|22/11
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΔΑΝΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ
|15:00
|22/11
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΓΑΛΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
|21:00
|26/11
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΤΥΝΗΣΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
|12:00
|26/11
|STADIUM 974
DOHA
|ΓΑΛΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ
|18:00
|30/11
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ
|17:00
|30/11
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΤΥΝΗΣΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ
|17:00
|Ε' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|23/11
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ
|15:00
|23/11
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
|18:00
|27/11
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΙΑΠΩΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
|12:00
|27/11
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
|21:00
|01/12
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΙΑΠΩΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ
|21:00
|01/12
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
|21:00
|ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|23/11
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΜΑΡΟΚΟ-ΚΡΟΑΤΙΑ
|12:00
|23/11
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΒΕΛΓΙΟ-ΚΑΝΑΔΑΣ
|21:00
|27/11
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΒΕΛΓΙΟ-ΜΑΡΟΚΟ
|15:00
|27/11
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΚΡΟΑΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ
|18:00
|01/12
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΚΡΟΑΤΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ
|17:00
|01/12
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΑΡΟΚΟ
|17:00
|Ζ' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|24/11
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΜΕΡΟΥΝ
|12:00
|24/11
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ
|21:00
|28/11
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΣΕΡΒΙΑ
|12:00
|28/11
|STADIUM 974
DOHA
|ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ
|18:00
|02/12
|STADIUM 974
DOHA
|ΣΕΡΒΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ
|21:00
|02/12
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ
|21:00
|Η' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|24/11
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ
|15:00
|24/11
|STADIUM 974
DOHA
|ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ
|18:00
|28/11
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|Ν. ΚΟΡΕΑ-ΓΚΑΝΑ
|15:00
|28/11
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
|21:00
|02/12
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΓΚΑΝΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
|17:00
|02/12
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|Ν. ΚΟΡΕΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
|17:00
|ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|03/12
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|Α1 - Β2 (49)
|17:00
|03/12
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|Γ1 - Δ2 (50)
|21:00
|04/12
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|Δ1 - Γ2 (52)
|17:00
|04/12
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|Β1 - Α2 (51)
|21:00
|05/12
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|Ε1 - ΣΤ2 (53)
|17:00
|05/12
|STADIUM 974
DOHA
|Ζ1 - Η2 (54)
|21:00
|06/12
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΣΤ1 - Ε2 (55)
|17:00
|06/12
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|Η1 - Ζ2 (56)
|21:00
|ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|09/12
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΝΙΚΗΤΗΣ 53 - ΝΙΚΗΤΗΣ 54 (58)
|17:00
|09/12
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΝΙΚΗΤΗΣ 49 - ΝΙΚΗΤΗΣ 50 (57)
|21:00
|10/12
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΝΙΚΗΤΗΣ 55 - ΝΙΚΗΤΗΣ 56 (60)
|17:00
|10/12
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΝΙΚΗΤΗΣ 51 - ΝΙΚΗΤΗΣ 52 (59)
|21:00
|ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|13/12
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΝΙΚΗΤΗΣ 57 - ΝΙΚΗΤΗΣ 58 (61)
|21:00
|14/12
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΝΙΚΗΤΗΣ 59 - ΝΙΚΗΤΗΣ 60 (21)
|21:00
|ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|17/12
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 61 - ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 62
|17:00
|ΤΕΛΙΚΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|18/12
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΝΙΚΗΤΗΣ 61 - ΝΙΚΗΤΗΣ 62
|17:00