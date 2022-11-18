Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022: Το πρόγραμμα του Μουντιάλ στο Κατάρ
SHARE
Intime
Onsports Team 18 Νοεμβρίου 2022, 14:00
MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022: Το πρόγραμμα του Μουντιάλ στο Κατάρ

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022: Έτοιμο να ανοίξει τις πύλες του για να υποδεχθεί τη μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος, το Μουντιάλ 2022 είναι το Κατάρ.

Ιστορία ετοιμάζεται να γραφτεί σε λίγες ημέρες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Για πρώτη φορά, το Μουντιάλ, η μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος σε εθνικό επίπεδο, θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα και όχι το καλοκαίρι.

Το Κατάρ γίνεται η 3η χώρα της Ασίας που θα φιλοξενήσει παιχνίδια Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη διαφορά πως οι δύο πρώτες, Ιαπωνία και Νότια Κορέα, είχαν συνδιοργανώσει την τελική φάση του Μουντιάλ 2002. 

Η αυλαία του Μουντιάλ 2022 θα ανοίξει και επίσημα το απόγευμα της Κυριακής (20/11). Το στάδιο Al Bayt της πόλης Al Khor θα υποδεχθεί την πρώτη αναμέτρηση, αυτή της οικοδέσποινας εθνικής ομάδας του Κατάρ, απέναντι στον Ισημερινό, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Α' Ομίλου.

Μάλιστα, αυτό θα είναι και το μοναδικό ματς της ημέρας, αφού η δράση θα αρχίσει, ουσιαστικά, από τη Δευτέρα (21/11) με φουλ πρόγραμμα σε Α' και Β' Όμιλο, για να ακολουθήσουν οι επόμενοι. 

Η σέντρα στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022 έχει οριστεί για τις 18:00, ενώ οι επόμενες ημέρες θα περιλαμβάνουν φουλ πρόγραμμα με αναμετρήσεις που θα ξεκινούν από τις 12:00.

Το OnSports σας προσφέρει τη δυνατότητα να ζήσετε τη μαγεία του Μουντιάλ, μέσω της ειδικής ενότητας που έχει ετοιμάσει και στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες για την ιστορική διοργάνωση του Κατάρ, αλλά και Live όλοι οι αγώνες. 

Συνοπτικά το πρόγραμμα στο Μουντιάλ 2022:

Α' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
20/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΚΑΤΑΡ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 18:00
21/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ 18:00
25/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΚΑΤΑΡ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ 15:00
25/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 18:00
29/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΑΡ 17:00
29/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ 17:00
Β' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
21/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΑΓΓΛΙΑ-ΙΡΑΝ 15:00
21/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΗΠΑ-ΟΥΑΛΙΑ 21:00
25/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΥΑΛΙΑ-ΙΡΑΝ 12:00
25/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΑΓΓΛΙΑ-ΗΠΑ 21:00
29/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΥΑΛΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ 21:00
29/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΙΡΑΝ-ΗΠΑ 21:00
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
22/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 12:00
22/11 STADIUM 974
DOHA		 ΜΕΞΙΚΟ-ΠΟΛΩΝΙΑ 18:00
26/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΠΟΛΩΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 15:00
26/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΜΕΞΙΚΟ 21:00
30/11 STADIUM 974
DOHA		 ΠΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 21:00
30/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ 21:00
Δ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
22/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΔΑΝΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ 15:00
22/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΓΑΛΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 21:00
26/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 12:00
26/11 STADIUM 974
DOHA		 ΓΑΛΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ 18:00
30/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ 17:00
30/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ 17:00
Ε' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
23/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ 15:00
23/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 18:00
27/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΙΑΠΩΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 12:00
27/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21:00
01/12 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΙΑΠΩΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ 21:00
01/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21:00
ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
23/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΜΑΡΟΚΟ-ΚΡΟΑΤΙΑ 12:00
23/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΒΕΛΓΙΟ-ΚΑΝΑΔΑΣ 21:00
27/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΒΕΛΓΙΟ-ΜΑΡΟΚΟ 15:00
27/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΚΡΟΑΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ 18:00
01/12 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΚΡΟΑΤΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ 17:00
01/12 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΑΡΟΚΟ 17:00
Ζ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
24/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΜΕΡΟΥΝ 12:00
24/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ 21:00
28/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΣΕΡΒΙΑ 12:00
28/11 STADIUM 974
DOHA		 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ 18:00
02/12 STADIUM 974
DOHA		 ΣΕΡΒΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ 21:00
02/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ 21:00
Η' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
24/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ 15:00
24/11 STADIUM 974
DOHA		 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ 18:00
28/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 Ν. ΚΟΡΕΑ-ΓΚΑΝΑ 15:00
28/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 21:00
02/12 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΓΚΑΝΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 17:00
02/12 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 Ν. ΚΟΡΕΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 17:00
ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
03/12 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 Α1 - Β2 (49) 17:00
03/12 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 Γ1 - Δ2 (50) 21:00
04/12 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 Δ1 - Γ2 (52) 17:00
04/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 Β1 - Α2 (51) 21:00
05/12 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 Ε1 - ΣΤ2 (53) 17:00
05/12 STADIUM 974
DOHA		 Ζ1 - Η2 (54) 21:00
06/12 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΣΤ1 - Ε2 (55) 17:00
06/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 Η1 - Ζ2 (56) 21:00
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
09/12 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΝΙΚΗΤΗΣ 53 - ΝΙΚΗΤΗΣ 54 (58) 17:00
09/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΝΙΚΗΤΗΣ 49 - ΝΙΚΗΤΗΣ 50 (57) 21:00
10/12 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΝΙΚΗΤΗΣ 55 - ΝΙΚΗΤΗΣ 56 (60) 17:00
10/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΝΙΚΗΤΗΣ 51 - ΝΙΚΗΤΗΣ 52 (59) 21:00
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
13/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΝΙΚΗΤΗΣ 57 - ΝΙΚΗΤΗΣ 58 (61) 21:00
14/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΝΙΚΗΤΗΣ 59 - ΝΙΚΗΤΗΣ 60 (21) 21:00
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
17/12 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 61 - ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 62 17:00
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
18/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΝΙΚΗΤΗΣ 61 - ΝΙΚΗΤΗΣ 62 17:00

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις του Μουντιάλ 2022

Διαβάστε όλη την επικαιρότητα στο Onsports


SHARE

Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League: Αναβλήθηκε η εκδίκαση για το Ολυμπιακός-ΑΕΚ, πρόστιμο για Λιβαδειά
3 λεπτά πριν Super League: Αναβλήθηκε η εκδίκαση για το Ολυμπιακός-ΑΕΚ, πρόστιμο για Λιβαδειά
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο Γουέιν Ρούνεϊ απάντησε στον Κριστιάνο: «Δυσκολεύεται να διαχειριστεί ότι μεγαλώνει»
10 λεπτά πριν Ο Γουέιν Ρούνεϊ απάντησε στον Κριστιάνο: «Δυσκολεύεται να διαχειριστεί ότι μεγαλώνει»
BASKET LEAGUE
Περιστέρι bwin: Ένωσε τις δυνάμεις του με την Τράπεζα Πειραιώς!
24 λεπτά πριν Περιστέρι bwin: Ένωσε τις δυνάμεις του με την Τράπεζα Πειραιώς!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εθνική ομάδα: Προπονήθηκε ο Μασούρας ενόψει Ουγγαρίας
39 λεπτά πριν Εθνική ομάδα: Προπονήθηκε ο Μασούρας ενόψει Ουγγαρίας
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr i-Ellada.gr
ened ΜΕΛΟΣ ΕΝΕΔ Monetized by DPG Digital Media
©2011-2022 Onsports.gr - All rights reserved