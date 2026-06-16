Europa League: Έγινε η κλήρωση του πρώτου προκριματικού, έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους του ο ΠΑΟΚ

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του πρώτου προκριματικού γύρου του Europa League, με έξι ζευγάρια να προκύπτουν και να διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό το τοπίο ενόψει της επόμενης φάσης της διοργάνωσης.

Από τα έξι ζευγάρια που προέκυψαν, τα τέσσερα βρίσκονται στον δρόμο του ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον γνωρίζει όλους τους πιθανούς αντιπάλους που μπορεί να βρει μπροστά του στον δεύτερο προκριματικό γύρο.

Η κλήρωση που θα καθορίσει τον αντίπαλο των «ασπρόμαυρων» είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (17/06) στις 14:00.

Τα ζευγάρια του 1ου προκριματικού γύρου:

Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία) – Κλουζ (Ρουμανία)

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) – Βέστρι (Ισλανδία)

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) – Ζίλινα (Σλοβακία)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) – Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)

Σέριφ Τίρασπολ (Μολδαβία) – Αλουμίνιτζ (Σλοβενία)

Βοϊβοντίνα (Σερβία) – Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Οι πρώτες αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 9 Ιουλίου, ενώ οι επαναληπτικοί έχουν οριστεί για τις 16 Ιουλίου.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ:

Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία) / Κλουζ (Ρουμανία)

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) / Ζίλινα (Σλοβακία)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) / Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)

Σέριφ Τίρασπολ (Μολδαβία) / Αλουμίνιτζ (Σλοβενία)

Μπεσίκτας (Τουρκία)

Τβέντε (Ολλανδία)

Τρόμσο (Νορβηγία)

Σεν Γκάλεν (Ελβετία)

Χάμαρμπι (Σουηδία)