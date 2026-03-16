Μπέτις - Παναθηναϊκός: Αισιοδοξία για Νάταν - Οι απουσίες των Ισπανών

Το ιατρικό δελτίο της Μπέτις ενόψει της ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για τους «16» του Europa League.

Η Μπέτις πραγματοποίησε τη Δευτέρα (16/3) προπόνηση αποκατάστασης κεκλεισμένων των θυρών στο προπονητικό κέντρο Luis del Sol, ξεκινώντας την προετοιμασία για τη ρεβάνς της Πέμπτης (19/3, 22:00) για τη φάση των «16» του Europa League εναντίον του Παναθηναϊκού.

Ο Νάταν δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα, καθώς υποβλήθηκε σε εξετάσεις, λόγω ενός προβλήματος που απεκόμισε από την αναμέτρηση του πρωταθλήματος με την Θέλτα.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν καθαρά και ο Βραζιλιάνος στόπερ, βασικός στα πλάνο του Μανουέλ Πελεγκρίνι φέτος, αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το ματς με τον Παναθηναϊκό, όπως αναφέρει το ABC.

Ωστόσο, προσθέτουν πως όλα θα εξαρτηθούν από το πως θα νιώθει τις επόμενες ημέρες. Η συμμετοχή του Νάταν θεωρείται σημαντική, μιας και ο Ντιέγκο Γιορέντε αποβλήθηκε στο πρώτο ματς και δεν θα είναι διαθέσιμος, με τον Μπάρτρα -που αγωνίστηκε βασικός κόντρα στη Θέλτα- να αναμένεται να ξεκινήσει κόντρα στο Τριφύλλι.

Νοκ άουτ παραμένει ο Ίσκο, ενώ ο Άμραμπατ προπονείται κανονικά από την προηγούμενη εβδομάδα και έχει πιθανότητες να είναι στην αποστολή για τον κρίσιμο αγώνα της Πέμπτης στη «la Cartuja».