Μπέτις - Πελεγκρίνι: «Να αποφύγουμε τα αμυντικά λάθη με τον Παναθηναϊκό»

Ο Μανουέλ Πελεγκίρινι επικεντρώθηκε στην αντίδραση της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στη Θέλτα, η οποία θα μπορούσε να είναι το σημείο καμπής για τον αγώνα της Πέμπτης (19/3), με τον Παναθηναϊκό στους «16» του Europa League.

«Στο πρώτο ημίχρονο, ήμασταν πίσω μετά από μόλις ένα λεπτό, αλλά στα τελευταία δεκαπέντε λεπτά βελτιώσαμε σημαντικά και σε όλο το δεύτερο ημίχρονο παίξαμε πολύ καλά. Το να χάνουμε βαθμούς στην έδρα μας είναι πάντα μια ήττα, όπως ακριβώς το να κερδίζουμε βαθμούς εκτός έδρας είναι μια νίκη. Διατηρούμε τις αποστάσεις μας από αυτούς, αν και είχαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο ήταν πολύ ολοκληρωμένο. Δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι το τέλος», είπε.

«Είμαι ευχαριστημένος με το δεύτερο ημίχρονο. Καταφέραμε να ανατρέψουμε τα πράγματα μετά από ένα δύσκολο πρώτο ημίχρονο, όπου δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ λόγω της πίεσης από το πλήθος, του σκορ και των αποτελεσμάτων των πρόσφατων αγώνων. Ανακτήσαμε την φόρμα μας με ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Κοιτάζοντας μπροστά την Πέμπτη, πρέπει να αποφύγουμε τα αμυντικά λάθη που μας κοστίζουν ακριβά».

Ο Πελεγκρίνι επαίνεσε την εξαιρετική εμφάνιση του Μπεγιερίν, η οποία κορυφώθηκε με το γκολ του: «Ο Έκτορ έχει μια μακρά καριέρα στο ποδόσφαιρο. Συνεισφέρει πολλά. Ήταν τραυματίας για σχεδόν τρεις μήνες. Είναι ένας σημαντικός παίκτης. Το απέδειξε. Είναι πάντα ρίσκο να παίζεις έναν παίκτη που δεν έχει παίξει εδώ και καιρό. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτόν», είπε ο προπονητής, ο οποίος ανέλυσε τον αγώνα:

«Προερχόμασταν από μια ήττα στην Ελλάδα και μια άλλη στη Χετάφε, και αρχίσαμε να χάνουμε μπροστά σε 60.000 ανθρώπους. Αυτό περιπλέκει τα πάντα, και το νιώσαμε, αλλά καταφέραμε να το ξεπεράσουμε, και το δεύτερο ημίχρονο θα μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε για την Πέμπτη. Δεν έχουμε κερδίσει πέντε αγώνες για διάφορους λόγους, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να ψάχνουμε τρόπους να νικήσουμε τους αντιπάλους μας μέσα από το στυλ παιχνιδιού μας. Ας ελπίσουμε ότι θα λάβουμε αυτή την ώθηση την Πέμπτη για να συνεχίσουμε στο Europa League. Αυτό θα μας βοηθήσει να χτίσουμε αυτοπεποίθηση σε αυτό που κάνουμε.»

Στη συνέχεια εξέφρασε την έκπληξή του για την ένταση που επικρατεί στην ομάδα: «Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς όταν είμαστε πέμπτοι στο πρωτάθλημα και στη των «16» του Europa League με σημαντικούς παίκτες τραυματίες. Προσπαθούμε να φτάσουμε στα προημιτελικά. Για κάποιο λόγο, μου φαίνεται περίεργο, αλλά ο τρόπος να το ξεπεράσουμε είναι μέσω του παιχνιδιού μας. Οι οπαδοί στάθηκαν πραγματικά δίπλα στην ομάδα».