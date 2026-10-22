Καϊράτ - Παναθηναϊκός: Με το βλέμμα στο 2/2 οι «πράσινοι» στο μακρινό Αλμάτι - Η ώρα και το κανάλι

Μία απαιτητική αποστολή, τόσο σε αγωνιστικό, όσο και σε επίπεδο συνθηκών, περιμένει τον Παναθηναϊκό στο Καζακστάν που αντιμετωπίζει την Καϊράτ στο Αλμάτι (22/10, 17:30, Magenta Sport 3), στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Το «τριφύλλι» θέλει να συνεχίσει νικηφόρα την ευρωπαϊκή του πορεία, γνωρίζοντας πως ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να του δώσει σημαντική ώθηση για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ ταξίδεψε με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά την επικράτηση με 2-1 απέναντι στην Μπόρατς στην πρεμιέρα και την ευρεία νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης για τη Super League. Παράλληλα, οι επτά διαδοχικοί ευρωπαϊκοί αγώνες χωρίς ήττα και το απόλυτο στις τρεις εκτός έδρας αναμετρήσεις του τη φετινή σεζόν αποτελούν επιπλέον λόγους αισιοδοξίας.

Ωστόσο, το «τριφύλλι» θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες. Οι Αζεντίν Ουναΐ, Αντριάνο Γιάγκουσιτς και Βίκτορ Κρίστιανσεν δεν βρίσκονται στη διάθεση του Δανού προπονητή, ενώ ο Πέδρο Τσιριβέγια πήρε τη θέση του Μαροκινού στην ευρωπαϊκή λίστα.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ, Νεμπής.

https://www.instagram.com/p/DeuKp2eDtOs/

Από την άλλη πλευρά, η Καϊράτ προέρχεται από το 1-1 με τη Ρίγα στην πρεμιέρα, αλλά έδειξε επιθετική δυναμική με το εμφατικό 5-0 απέναντι στην Έρτις για το πρωτάθλημα.

Ο Ράφαελ Ουραζμπαχτίν υπολογίζει πλέον και στον Αλεξάντρ Μρίνσκι, ο οποίος απουσίασε από το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.