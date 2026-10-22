Παναθηναϊκός AKTOR – Μπασκόνια: Επιστροφή στις νίκες με επιστροφές στο ρόστερ

Η 7η αγωνιστική της EuroLeague βρίσκει τον Παναθηναϊκό AKTOR ξανά στο Telekom Center Athens. Το «τριφύλλι» θέλει να εκμεταλλευτεί την παρουσία των φιλάθλων του και να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις του απέναντι στην Μπασκόνια, παρά την κακή παρένθεση του αγώνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους ακόμη μία ευκαιρία να επιβεβαιώσουν τις δυνατότητές τους και να διατηρήσουν την επαφή τους με τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι να επιβάλει τον ρυθμό του, να ελέγξει τον αγώνα μέσα από την άμυνα και το τεράστιο επιθετικό ταλέντο, για να μη δώσει ελπίδες στους Βάσκους.

Πολύ σπουδαίες οι επιστροφές για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος δεν θα έχει τους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Λευτέρη Μαντζούκα στη διάθεσή του. Όμως, Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν, είναι για πρώτη φορά διαθέσιμοι στη φετινή EuroLeague. Επίσης, επιστρέφει ο Ίζακ Μπόνγκα μετά από δύο αγώνες απουσίας λόγω ενοχλήσεων στον καρπό. Έτοιμοι παρά τα μικροπροβλήματα που αντιμετώπισαν και οι Λεσόρ-Γιαμπουσέλε.

Το Telekom Center Athens αναμένεται να δώσει και πάλι τον δικό του παλμό, με τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού να θέλουν να δουν την ομάδα τους να παίρνει ακόμη μία νίκη στην EuroLeague. Απέναντι στη Μπασκόνια, οι «πράσινοι» καλούνται να επιβεβαιώσουν τον ρόλο του φαβορί.

Όλα αυτά στη «σκιά» του τεράστιου σκανδάλου που ξέσπασε στο ελληνικό μπάσκετ, με τις συλλήψεις του προέδρου της Ομοσπονδίας και ανθρώπων της διαιτησίας. Με την αντίδραση των φιλάθλων, να έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται τηλεοπτικά απ’ το Novasports Prime.