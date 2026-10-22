· Ολυμπιακός

"Βλέπει" Κόντσαρ ο Ολυμπιακός

Την περίπτωση του Τζον Κόντσαρ φαίνεται να εξετάζει έντονα η ομάδα του Ολυμπιακού. 

"Βλέπει" Κόντσαρ ο Ολυμπιακός
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Το όνομα του Τζον Κόντσαρ φαίνεται να "παίζει" πολύ δυναμικά το τελευταίο διάστημα στο ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού.

Η αρχή είχε γίνει από ισπανικά μέσα, που είχαν αποκαλύψει το έντονο ενδιαφέρον της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο 30χρονος γκαρντ/φόργουορντ έγινε waive από τους Νιου Γιορκ Νικς και το όνομά του προτάθηκε σε top ομάδες της Ευρωλίγκας, με τον Ολυμπιακό να έχει ξεχωρίσει την περίπτωσή του.

Ο έμπειρος καλαθοσφαιριστής αγωνίστηκε από το 2019 στο NBA με τις φανέλες των Γκρίζλις και Τζαζ ενώ το φετινό καλοκαίρι, αρχικά μετακινήθηκε μέσω ανταλλαγής στους Τίμπεργουλβς και εν συνεχεία στους Νικς.

Πλέον αποδεσμεύτηκε από την ομάδα της Νέας Υόρκης, βρίσκεται σε αναζήτησή νέας μπασκετικής στέγης και ο Ολυμπιακός φέρεται αποφασισμένος να τον ντύσει στα "ερυθρόλευκα".

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