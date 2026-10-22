Σκάνδαλο στο μπάσκετ: “Σεισμός” σε όλη την Ευρώπη με τη σύλληψη Λιόλιου

Η μπασκετική Ευρώπη παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην υπόθεση σύλληψης του Προέδρου της ΕΟΚ, του φίλου και συνεργάτη του αλλά και των ανθρώπων της διαιτησίας που κατηγορούνται για σειρά πολύ σοβαρών αδικημάτων.

Με το ελληνικό μπάσκετ να ρεζιλεύεται στα πρωτοσέλιδα ηλεκτρικών και παραδοσιακών εφημερίδων.

Sportando:

«Συνελήφθη ο Βαγγέλης Λιόλιος, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας: Έρευνα για πιθανούς στημένους αγώνες».

Gazzetta dello Sport:

«Σεισμός στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθη ο πρόεδρος Λιόλιος, στο στόχαστρο και διαιτητές της Euroleague».

Pianeta Basket:

«Απόλυτο χάος στην Ελλάδα: Ηχηρές συλλήψεις και κατηγορίες για διαφθορά στο μπάσκετ».

MARCA:

«Σκάνδαλο στην Ελλάδα: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας συνελήφθη για πιθανή χειραγώγηση αγώνων».

Gigantes del Basket:

«Συνελήφθη ο Βαγγέλης Λιόλιος, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας, σε έρευνα για χειραγώγηση αγώνων».

Mozzart Sport: «Σκάνδαλο συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθησαν ο πρόεδρος της ομοσπονδίας και διαιτητές της Euroleague».