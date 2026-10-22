Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας: Για το «3 στα 3» οι «ερυθρόλευκοι» στο Europa League - Ώρα και κανάλι

Με ανεβασμένη ψυχολογία και στόχο να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία χωρίς απώλειες, οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την τσέχικη ομάδα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Η ομάδα του Πειραιά πήρε τα δύο πρώτα ματς της League Phase, ενώ η αντίπαλος της είναι κι εκείνη αήττητη, έχοντας 4 βαθμούς.

Η νίκη με 1-0 απέναντι στη Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ» έδωσε σημαντική ώθηση στην ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, η οποία προέρχεται από πέντε διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Παράλληλα, η αμυντική της λειτουργία αποτελεί σημείο αναφοράς, καθώς στις πέντε τελευταίες επιτυχίες της κράτησε τέσσερις φορές ανέπαφη την εστία της, δεχόμενη μόλις ένα γκολ.

Στόχος των «ερυθρόλευκων» είναι να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να διευρύνουν το νικηφόρο σερί τους, βελτιώνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητά τους στο επιθετικό κομμάτι. Στα έξι εντός έδρας παιχνίδια που έχουν δώσει τη φετινή σεζόν μετρούν τέσσερις νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα, έχοντας σημειώσει επτά γκολ.

Απέναντί τους θα βρουν μια Σπάρτα Πράγας που έρχεται από την ισοπαλία 1-1 με τη Λίλεστρομ, δεχόμενη την ισοφάριση στο 92ο λεπτό. Οι Τσέχοι δεν έχουν νίκη στα δύο τελευταία παιχνίδια τους, ωστόσο εξακολουθούν να παρουσιάζουν εξαιρετική αμυντική εικόνα, με πέντε ανέπαφες εστίες στις επτά τελευταίες αναμετρήσεις τους και μόλις δύο γκολ παθητικό στο ίδιο διάστημα.

Επιπλέον, παραμένουν αήττητοι στα τέσσερα τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια τους, έχοντας πανηγυρίσει τρεις νίκες, μεταξύ των οποίων και το 4-1 επί της Αραράτ στο Europa League. Συνεπώς, ο Ολυμπιακός καλείται να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο με καλή ανασταλτική λειτουργία και τη δυνατότητα να διεκδικήσει αποτέλεσμα μακριά από την έδρα του.

Σε ό,τι αφορά τα πλάνα των δύο προπονητών, ο Αλγουαθίλ δεν αναμένεται να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι στη Μασσαλία. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ προβλέπεται να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης, με τον Τσικίνιο πίσω του, ενώ οι Σαντιάγο Έσε και Γκουστάβο Πουέρτα διεκδικούν θέση δίπλα στον Ρέμο Φρόιλερ στη μεσαία γραμμή.

Για τη Σπάρτα Πράγας, ο Γιονάταν Μπράουτ Μπρούνες αναμένεται να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος, με τους Εμπρίμα Σινγκάτε και Ματέι Γιουράσεκ στα άκρα, ενώ οι Άντι Ίρβινγκ και Σίβερτ Μάνσβερκ είναι οι βασικές υποψήφιες επιλογές για τον άξονα. Οι φιλοξενούμενοι έχουν μια σημαντική απουσία της τελευταίας στιγμής, καθώς ο Μπράιαν Πρίσκε δεν θα έχει στη διάθεση του τον πρώτο σκόρερ του, Τζον Μερκάδο.

Το Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Πέμπτης (22/10). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 3

Οι πιθανές ενδεκάδες

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε (Πουέρτα), Φρόιλερ, Σίλβα, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ.

Σπάρτα Πράγας (Μπράιαν Πρίσκε): Σούροβτσικ, Σούχομελ, Σεβίνσκι, Γκούνταλ, Βίταλιος, Ίρβινγκ, Μάνσβερκ, Γιουράσεκ, Σόχουρεκ, Σινγκάτε, Μπρούνες.

Η βαθμολογία της League Phase