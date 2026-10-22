Ο ΠΑΣ Πύργος ανακοίνωσε την πρόσληψη του Δημήτρη Σπανού

Ο ΠΑΣ Πύργος προχώρησε σε αλλαγή προπονητή, με τον Δημήτρη Σπανό να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο έμπειρος προπονητής μέχρι τον περασμένο Μάρτιο βρισκόταν στον πάγκο της Αναγέννησης Καρδίτσας, ενώ στη διάρκεια της καριέρας του έχει εργαστεί σε πολλές ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μεταξύ άλλων, έχει περάσει από τον Ηρακλή, την Καλαμάτα, τα Χανιά, τον Ιωνικό, τον Λεβαδειακό, τη Δόξα Δράμας, την Κέρκυρα, τον Άρη, τον Παναιγιάλειο, τον Απόλλωνα Σμύρνης, τη Λαμία και την Παναχαϊκή. Στη διαδρομή του έχει επίσης καθίσει στους πάγκους των Πανελευσινιακού, Ερμιονίδας, Ρόδου, Αίαντα Σαλαμίνας, Βύζαντα Μεγάρων και Αναγέννησης Άρτας.

Η εμπειρία του στη δεύτερη τη τάξει επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι αξιοσημείωτη, καθώς μετρά 242 αγώνες ως προπονητής, με απολογισμό 122 νίκες, 59 ισοπαλίες και 60 ήττες σε 14 διαφορετικές ομάδες.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣ Πύργου:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανανκοινώσουμε την έναρξη της συνεργασίας μας με τον προπονητή Δημήτρη Σπανό, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Δημήτρης Σπανός διαθέτει πολυετή εμπειρία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας εργαστεί σε ομάδες υψηλών απαιτήσεων και καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες στην προπονητική του διαδρομή, μεταξύ των οποίων και η επίτευξη ανόδων στη Super League.

Η έναρξη αυτής της συνεργασίας σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο, με κοινό στόχο τη σκληρή δουλειά, τη συνέπεια και την επίτευξη των αγωνιστικών της στόχων. Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σπανό και του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο του».