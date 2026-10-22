Συνεχίζει στην Παρτιζάν ο Αντόνιο Ριβς (pic)

Σε ακόμη μία μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Παρτιζάν, η οποία ανακοίνωσε την ένταξη του Αντόνιο Ριβς στο ρόστερ της.

Ο 26χρονος Αμερικανός γκαρντ έχει εμπειρία από το NBA, έχοντας αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου με τις φανέλες των Νιου Ορλίνς Πέλικανς και των Σάρλοτ Χόρνετς.

Την περασμένη σεζόν, ο Ριβς κατέγραψε 10 συμμετοχές με τη Σάρλοτ, έχοντας κατά μέσο όρο 2,7 πόντους, 0,8 ριμπάουντ και 0,3 ασίστ σε 6,9 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.