· Παρτιζάν

Συνεχίζει στην Παρτιζάν ο Αντόνιο Ριβς (pic)

Ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Αμερικανού η ομάδα της Σερβίας.

Συνεχίζει στην Παρτιζάν ο Αντόνιο Ριβς (pic)
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Σε ακόμη μία μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Παρτιζάν, η οποία ανακοίνωσε την ένταξη του Αντόνιο Ριβς στο ρόστερ της.

Ο 26χρονος Αμερικανός γκαρντ έχει εμπειρία από το NBA, έχοντας αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου με τις φανέλες των Νιου Ορλίνς Πέλικανς και των Σάρλοτ Χόρνετς.

Την περασμένη σεζόν, ο Ριβς κατέγραψε 10 συμμετοχές με τη Σάρλοτ, έχοντας κατά μέσο όρο 2,7 πόντους, 0,8 ριμπάουντ και 0,3 ασίστ σε 6,9 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

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