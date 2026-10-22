Άντονι Έντουαρντς βγαλμένος από video-game «λύγισε» τους Heat του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης έδειξε από την αρχή του αγώνα ότι πήγε στο Μαϊάμι για να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής και ο ηγέτης των Heat. Βέβαια, το ντεμπούτο του δεν πήγε έτσι όπως θα ήθελε, καθώς η ομάδα του ηττήθηκε 131-106. Ο Greek Freak τελείωσε το παιχνίδι με 35 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Ο Αντετοκούνμπο ήταν ολόκληρη η επίθεση των Heat. Πολύ κακή εμφάνιση από τον Κλέι Τόμπσον, ο οποίος ξεκίνησε με 2/2 τρίποντα, αλλά μετά έκανε τέσσερα φάουλ και έμεινε αρκετή ώρα στον πάγκο. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο από την πλευρά του, άργησε να μπει στο παιχνίδι, καθώς στο πρώτο ημίχρονο η επίδοση του δεν ήταν ανάλογη των προσδοκιών. Στην τρίτη περίοδο, αν και η διαφορά είχε φτάσει σε διψήφιο αριθμό, ο Αμερικανός center κρατούσε μέχρι ένα σημείο το Μαϊάμι στο παιχνίδι.

Έντουαρντς - Μπολ: Ένα εκρηκτικό δίδυμο φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα

Οι Minnesota Timberwolves έχουν βρει στο πρόσωπο του Άντονι Έντουαρντς τον άνθρωπο που θα τους οδηγήσει ψηλά. Αυτό έκανε και στην πρεμιέρα των «Λύκων» τη φετινή σεζόν, μπαίνοντας σε «MVP Mode» και πετυχαίνοντας double-double με 45 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Γνωστός για την αθλητικότητά του ο Αμερικανός έκλεψε την μπάλα λίγο πριν το ημίχρονο και κάρφωσε εμφατικά στο καλάθι των Heat σε μία από τις φάσεις που ξεχώρισαν. Βέβαια τα highlights του Έντουαρντς δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς έκανε «πάρτι» πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

https://www.instagram.com/reel/Dexu_nuxdnJ/

Με την απόκτηση του ΛαΜέλο Μπολ οι Timberwolves έκαναν «All In» για δαχτυλίδι τη φετινή σεζόν και το πρώτο δείγμα ήταν θετικό. Ο 25χρονος γκαρντ ήταν και εκτελεστής, αλλά και δημιουργός. Με 21 πόντους, 6 ασίστ και +16 στο σύστημα αξιολόγησης ήταν αυτό που έλειπε από την ομάδα της Μινεσότα τα προηγούμενα χρόνια.