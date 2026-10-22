LIVE BLOG: Στον ανακριτή Λιόλιος και οι 5 συλληφθέντες για το σκάνδαλο - Συνεχής ενημέρωση

Το κατώφλι του ανακριτή θα περάσουν το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου οι 6 συλληφθέντες για το μεγάλο σκάνδαλο που ταλανίζει το Ελληνικό μπάσκετ.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος, η Βάσω Τσαρούχα, ο Πέτρος Παπαπέτρου, ο Ηλίας Κορομηλάς, ο Γιώργος Μαυραγάνης και ο Τάσος Πηλοΐδης θα παρουσιαστούν στον Εισαγγελέα Εκτελέσεων στο Κτίριο 16 και στη συνέχεια θα βρεθούν ενώπιον του Ανακριτή στο Κτίριο 9 της Ευελπίδων.

Οι 6 συλληφθέντες πέρασαν το βράδυ της Τέταρτης στη ΓΑΔΑ μετά τη σύλληψή τους.

Η δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά περίπου 50 αγώνες. Οι αναμετρήσεις φέρονται να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διοργανώσεων, από την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ έως εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα. Η χρονική περίοδος που εξετάζεται εκτείνεται από το 2016 έως το 2026.

Στο υλικό της υπόθεσης περιλαμβάνονται, κατά πληροφορίες, συνομιλίες και μηνύματα που ενδέχεται να αποτυπώνουν συνεννοήσεις για την εξέλιξη αγώνων. Παράλληλα, εξετάζονται καταγγελίες για χρηματισμό, αλλά και μαρτυρίες ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι γνωρίζουν πρόσωπα, σχέσεις και πρακτικές οι οποίες συνδέονται με πιθανές χειραγωγήσεις.

Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν από τον ανακριτή, με τη σύμφωνη γνώμη του αθλητικού εισαγγελέα. Η απόφαση φέρεται να βασίστηκε στην εκτίμηση ότι η συνεχιζόμενη παρουσία των εμπλεκομένων στον χώρο θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο επανάληψης της καταγγελλόμενης δραστηριότητας. Οι αποδιδόμενες πράξεις, ανάλογα με την περίπτωση, αφορούν δωροδοκία, δωροληψία και χειραγώγηση αγώνων, βάσει της αθλητικής νομοθεσίας.