Έκκληση Δημητρακόπουλου προς τους διαιτητές: «Να πουν όσα γνωρίζουν - Να πάνε στην ανακρίτρια χθες»

Σε δημόσια έκκληση προς όλους τους διαιτητές που ενδέχεται να γνωρίζουν στοιχεία για το σκάνδαλο που ταλανίζει το Ελληνικό μπάσκετ και έχει οδηγήσει στη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου και άλλων 5, προχώρησε ο γνωστός ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο κ. Δημητρακόπουλος που είχε αναλάβει τις αρχικές καταγγελίες του Αμαρουσίου, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δυνατότητα που παρέχεται μέσω της αθλητικής νομοθεσίας σε όσους συνεργάζονται με τις Αρχές.

«Εγώ αυτό που λέω δημόσια είναι όσοι διαιτητές ξέρουν ότι είναι μέρος αυτού του προβλήματος, έχουν τη δυνατότητα, αυτοβούλως να πάνε στην κυρία ανακρίτρια, να δώσουνε στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο Δημητρακόπουλος απηύθυνε ακόμη πιο έντονη έκκληση σε όσους ενδεχομένως έχουν λάβει χρήματα, τονίζοντας:

«Κάνω μια έκκληση στους διαιτητές, οι οποίοι μπορεί σε μια στιγμή ανάγκης, σε μια στιγμή αν θέλετε αστάθειας στην προσωπική τους και επαγγελματική τους ζωή να δέχτηκαν χρήματα, να ζήτησαν χρήματα. Εάν πάνε από μόνοι τους στην κυρία ανακρίτρια και συμβάλουνε στο να μπορέσει να εξαρθρωθεί αυτό το κύκλωμα που έστηνε αγώνες, σε βάρος ας πούμε και των ανθρώπων που έπαιζαν στοίχημα, αλλά και σε βάρος των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν η ομάδα τους να κερδίζει επειδή είναι ανώτερη αθλητικά, να πάνε χθες, χθες να πάνε στην ανακρίτρια».

Σχετικά με την ύπαρξη δύο προστατευόμενων μαρτύρων φερόμενων ως διαιτητών, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει προσωπική γνώση, εκφράζοντας ωστόσο την ευχή να επιβεβαιωθούν.

«Μακάρι, μακάρι να ισχύει αυτό», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας την προτροπή του προς όλους όσοι διαθέτουν στοιχεία να συνεργαστούν με τις αρμόδιες αρχές. Θα βοηθήσουν τον εαυτό τους και θα βοηθήσουν και το άθλημα του μπάσκετ, ώστε να αποβάλουμε από αυτόν τον χώρο τους ανθρώπους οι οποίοι ζούνε παρασιτικά μέσα από αυτό το άθλημα που αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος», κατέληξε.