Έκκληση Δημητρακόπουλου προς τους διαιτητές: «Να πουν όσα γνωρίζουν - Να πάνε στην ανακρίτρια χθες»

Κάλεσμα σε διαιτητές και παράγοντες που ενδέχεται να γνωρίζουν περισσότερα στοιχεία για το σκάνδαλο του Ελληνικού μπάσκετ έκανε ο γνωστός ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος

Έκκληση Δημητρακόπουλου προς τους διαιτητές: «Να πουν όσα γνωρίζουν - Να πάνε στην ανακρίτρια χθες»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε δημόσια έκκληση προς όλους τους διαιτητές που ενδέχεται να γνωρίζουν στοιχεία για το σκάνδαλο που ταλανίζει το Ελληνικό μπάσκετ και έχει οδηγήσει στη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου και άλλων 5, προχώρησε ο γνωστός ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο κ. Δημητρακόπουλος που είχε αναλάβει τις αρχικές καταγγελίες του Αμαρουσίου, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δυνατότητα που παρέχεται μέσω της αθλητικής νομοθεσίας σε όσους συνεργάζονται με τις Αρχές.

«Εγώ αυτό που λέω δημόσια είναι όσοι διαιτητές ξέρουν ότι είναι μέρος αυτού του προβλήματος, έχουν τη δυνατότητα, αυτοβούλως να πάνε στην κυρία ανακρίτρια, να δώσουνε στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο Δημητρακόπουλος απηύθυνε ακόμη πιο έντονη έκκληση σε όσους ενδεχομένως έχουν λάβει χρήματα, τονίζοντας:

«Κάνω μια έκκληση στους διαιτητές, οι οποίοι μπορεί σε μια στιγμή ανάγκης, σε μια στιγμή αν θέλετε αστάθειας στην προσωπική τους και επαγγελματική τους ζωή να δέχτηκαν χρήματα, να ζήτησαν χρήματα. Εάν πάνε από μόνοι τους στην κυρία ανακρίτρια και συμβάλουνε στο να μπορέσει να εξαρθρωθεί αυτό το κύκλωμα που έστηνε αγώνες, σε βάρος ας πούμε και των ανθρώπων που έπαιζαν στοίχημα, αλλά και σε βάρος των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν η ομάδα τους να κερδίζει επειδή είναι ανώτερη αθλητικά, να πάνε χθες, χθες να πάνε στην ανακρίτρια».

Σχετικά με την ύπαρξη δύο προστατευόμενων μαρτύρων φερόμενων ως διαιτητών, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει προσωπική γνώση, εκφράζοντας ωστόσο την ευχή να επιβεβαιωθούν.

«Μακάρι, μακάρι να ισχύει αυτό», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας την προτροπή του προς όλους όσοι διαθέτουν στοιχεία να συνεργαστούν με τις αρμόδιες αρχές. Θα βοηθήσουν τον εαυτό τους και θα βοηθήσουν και το άθλημα του μπάσκετ, ώστε να αποβάλουμε από αυτόν τον χώρο τους ανθρώπους οι οποίοι ζούνε παρασιτικά μέσα από αυτό το άθλημα που αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος», κατέληξε.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:20 MVP

«Λιόλιος Gate»: 5 τύποι φιλάθλων που έχουν βγάλει ήδη πόρισμα

11:00 ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Τα «κλικ» από την άφιξη Λιόλιου και των 5 κατηγορούμενων στην Ευελπίδων

10:59 BET ON

Σούπερ προσφορές* από το Pamestoixima.gr για Europa League, Conference League και Euroleague

10:55 ΜΠΑΣΚΕΤ

Λιόλιος Gate: Νέα σοκαριστική καταγγελία, μαθητές «φαντάσματα» και στημένα σχολικά παιχνίδια

10:35 MVP

Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ και το ελληνικό ίντερνετ έχει κέφια

10:22 OPINION

Forbes: Η Κέιτλιν Κλαρκ 4η πιο ισχυρή γυναίκα στα σπορ

10:19 ΜΠΑΣΚΕΤ

Βίντεο από τη στιγμή της άφιξης Λιόλιου και των «5» στην Ευελπίδων

10:08 ΜΠΑΣΚΕΤ

Έκκληση Δημητρακόπουλου προς τους διαιτητές: «Να πουν όσα γνωρίζουν - Να πάνε στην ανακρίτρια χθες»

10:07 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE BLOG: ΤΩΡΑ στην Ευελπίδων Λιόλιος και συλληφθέντες - Απολογούνται - Συνεχής ενημέρωση

09:52 EUROPA LEAGUE

Πού θα δείτε την Μπενφίκα του Παυλίδη και την υπόλοιπη δράση του Europa League - Ώρες και κανάλια

09:49 ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέα αποκάλυψη Δημογλίδου: «Έχει βρεθεί μεγάλο χρηματικό ποσό και στους έξι συλληφθέντες - Περισσότερα από 850.000 ευρώ σε μετρητά»

09:35 CHAMPIONS LEAGUE

Δείτε όλα τα γκολ της δεύτερης ημέρας της 3ης αγωνιστικής του Champions League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας