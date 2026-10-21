Νίστρουπ: «Πάντα υπάρχουν πράγματα να βελτιώσουμε»

Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου:

Για το γνωρίζει για το Καζακστάν: «Είναι η δεύτερη φορά που παίζω με την Καϊράτ μέσα σ’ έναν χρόνο. Την προηγούμενη χρονιά την αντιμετώπισα στα προκριματικά του Champions League με την Κοπεγχάγη. Έχουμε αναλύσει αρκετά τον σύλλογο αυτό. Τα έχουν πάει καλά τους τελευταίους μήνες. Δεν είναι εύκολο να κατακτήσει το εγχώριο Πρωτάθλημα, γιατί απέχει τέσσερις βαθμούς από την κορυφή, δύο στροφές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Έχουν αλλάξει αρκετοί παίκτες απ' όταν είχαμε παίξει. Έχει ευρωπαϊκή εμπειρία σαν ομάδα».

Για τους ποιοτικούς παίκτες της Καϊράτ και πώς θα τους σταματήσει: «Νομίζω πως σήμερα όλες οι ομάδες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχουν παίκτες ποιοτικούς. Όπως είδατε και με τον Asteras AKTOR, που υπήρχε ο Μπαρτόλο. Π.χ. ο Εντμίλσον είναι ένας τέτοιος. Τον είχαμε αντιμετωπίσει και με την Κοπεγχάγη. Χρειαζόμαστε μία άμυνα που θα είναι επιθετική και συμπαγής για να τους σταματήσουμε. Πρέπει να φτάσουμε στο πρέπον επίπεδο απόδοσης».

Για το ροτέισον: «Έχουμε προπόνηση. Θα δούμε πώς τα σώματα και τα πνεύματα έχουν ανακάμψει από το προηγούμενο ματς. Έχω πολλές καλές μονάδες. Είναι σημαντικό να διατηρούμε τη σταθερότητα στην ομάδα. Με τον Asteras AKTOR κάναμε τρεις αλλαγές, ίσως μπορούσαμε και περισσότερες, ίσως όχι. Χρειάζεται να μάθω τους παίκτες για να δω πόσους μπορούμε να αλλάζουμε κάθε φορά από ματς σε ματς. Πολλοί δουλεύουν σκληρά και αξίζουν να παίζουν περισσότερο. Όλοι τους όμως έχουν διαλέξει να παίζουν στον Παναθηναϊκό και ξέρουν ότι υπάρχει ανταγωνισμός κι αυτό είναι στην ουσία που συμβαίνει».

Για τις απουσίες και τα γκολ δέχθηκε στα δύο τελευταία ματς: «Οι Γιάγκουσιτς και Ουναΐ είναι εκτός για αύριο, ευτυχώς ο πρώτος όχι για μεγάλο διάστημα, όπως ο Μαροκινός, που είναι τεράστια απουσία, αφού πρόκειται για έναν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. Λυπούμαστε γι' αυτόν, δεν το άξιζε. Πρέπει να δώσει τη μάχη του να επιστρέψει κι εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να τον βοηθήσουμε. Την Κυριακή τα πήγαμε καλά χωρίς εκείνον και είναι δουλειά μου να φροντίσω να γίνει ξανά αυτό. Κάναμε πολλές ευκαιρίες στα προηγούμενα ματς και σ' αυτό έπαιξε ρόλο και ο κόσμος, που δεν θα τον έχουμε κοντά μας. Πρέπει να είμαστε καλοί με τη μπάλα και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Πάντα υπάρχουν πράγματα να βελτιώσουμε, όπως το να μην δεχθούμε γκολ».

Για τι ξεχωρίζει από την Καϊράτ κι αν είναι πιο αδύναμη: «Αυτό που μπορεί να κάνει την Καϊράτ επικίνδυνη είναι το γεγονός πως μπορεί να παίζει καλά στην έδρα της, αλλά και ότι έχει αλλάξει αρκετούς ποδοσφαιριστές από την τελευταία μας συνάντηση. Όλες οι ομάδες έχουν δυνατά σημεία. Εγώ πάντα σέβομαι τους αντιπάλους μας. Είναι μία ομάδα που έχει μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία τους τελευταίους μήνες και αναμένουμε να δώσει μία καλή μάχη στο σπίτι της».