Καμαρά: «Στόχος είναι το πρωτάθλημα, θα παλέψουμε για τους τρεις βαθμούς»

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ στο Αλμάτι, με τον Ετιέν Καμαρά να εκπροσωπεί τους «πράσινους» στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι.

Ο Γάλλος χαφ παρουσιάστηκε προσγειωμένος, δίνοντας έμφαση στην επιθυμία της ομάδας να πάρει τη νίκη και να κατακτήσει το πολύτιμο τρίποντο στο Καζακστάν. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού γνωρίζουν τη σημασία της αναμέτρησης και θέλουν να συνδυάσουν μια θετική εμφάνιση με ένα αποτέλεσμα που θα τους βοηθήσει στη συνέχεια της ευρωπαϊκής τους πορείας.

Παράλληλα, ο Καμαρά ξεκαθάρισε πως, πέρα από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ο μεγάλος στόχος του Παναθηναϊκού παραμένει η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι δηλώσεις του Καμαρά:

Για το πως αντιμετωπίζουν το αυριανό ματς και τι πρέπει να κάνει η ομάδα για τη νίκη:

«Δουλεύουμε σκληρά καθημερινά, προφανώς στόχος είναι το πρωτάθλημα, αύριο θα δώσουμε ό,τι έχουμε για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και το αν λαμβάνουν υπόψη την ιστορική διάσταση των αναμετρήσεων:

«Πάμε παιχνίδι με παιχνίδι, να μην κοιτάμε μακριά. Δεν μπορώ να βρω διαφορετική λογική. Θα πάμε να παλέψουμε όπως κάνουμε πάντα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης».