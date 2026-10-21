· Παναθηναϊκός

Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Η αντίδραση του Εργκίν Αταμάν

Ο κόουτς που είδε κόπους της ομάδας του να κρίνονται σε διαιτητικά σφυρίγματα, δεν έμεινε βουβός στο «σεισμό» εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ. 

Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Η αντίδραση του Εργκίν Αταμάν
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Ο Λιόλιος με χειροπέδες. Ο Κορομηλάς με χειροπέδες. Ο Παπαπέτρου με χειροπέδες. Η Τσαρούχα με χειροπέδες. Πρωταγωνιστές όσων συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ και τώρα καλούνται να απολογηθούν στη δικαιοσύνη για όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια.

Ο Εργκίν Αταμάν ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού για τρία χρόνια. Βιώνοντας όλη αυτή την κατάσταση που οδήγησε στις συλλήψεις. Έβλεπε τον Παπαπέτρου και την Τσαρούχα να σφυρίζουν σε αγώνες που έκριναν τους κόπους της ομάδας του, για διεκδίκηση τίτλων.

Ο πρώην κόουτς του Παναθηναϊκού, αντέδρασε με ένα απλό ποστάρισμα. Δείχνοντας με τον δικό του τρόπο, όσα τράβηξε από αυτή τη λαίλαπα στο ελληνικό μπάσκετ. Ουσιαστικά ανέβασε την είδηση των συλλήψεων, με τις φωτογραφίες των πρωταγωνιστών αυτής της ιστορίας.

Δείτε το ποστάρισμα του Εργκίν Αταμάν:

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