Conference League: «Σταχτοπούτες» στον τελικό Ράγιο Βαγεκάνο και Κρίσταλ Πάλας!

Το… παραμύθι συνεχίζεται για Ράγιο Βαγεκάνο και Κρίσταλ Πάλας στο Conference League. Οι δύο ομάδες για πρώτη φορά στην ιστορία τους εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκό τελικό. Στις 27 Μαΐου θα «μονομαχήσουν» στην «Red Bull Arena» της Λειψίας για το τρόπαιο!

Οι θρίαμβοι ήρθαν με δεύτερες νίκες και για τις δύο ομάδες. Η Ράγιο φιλοξενήθηκε στη Γαλλία από την Στρασμπούρ. Κάνοντας σπουδαίο «διπλό» με 1-0 και «σφραγίζοντας το εισιτήριο για τον τελικό.

Οι Λονδρέζοι υποδέχτηκαν τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και με το τελικό 2-1, πανηγύρισε την παρθενική της συμμετοχή σε αγώνα ευρωπαϊκού τροπαίου.

CONFERENCE LEAGUE – ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 2-1

(25' αυτ. Ενρίκε, 52' Σαρ - 34' Εγκουινάλδο)

Α' Αγώνας: 3-1. Η Κρίσταλ Πάλας προκρίθηκε στον τελικό με συνολικό σκορ 5-2

Στρασμπούρ (Γαλλία)-Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) 0-1

(42' Αλεμάο)

Α' Αγώνας 0-1: Η Ράγιο Βαγεκάνο προκρίθηκε στον τελικό με συνολικό σκορ 2-0