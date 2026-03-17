Champions League: Έγραψε ιστορία η Μπόντο Γκλιμτ κόντρα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Η ενδεκάδα της Μπόντο Γκλιμτ απέναντι στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τους «16» του Champions League θα μείνει στην ιστορία.
Ο Kγέτιλ Κνούτσεν παρέταξε τους ίδιους έντεκα για έκτο συνεχόμενο παιχνίδι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και οι Νορβηγοί είναι οι πρώτοι που κάνουν κάτι τέτοιο στην ιστορία του θεσμού.
Η ενδεκάδα της Μπόντο: Χαϊκίν, Μπιόρκαν, Γκούντερσεν, Μπγιορτούφτ, Σιοβόλντ, Φετ, Μπεργκ, Εβγέν, Χάουγκε, Χογκ, Μπλόμπεργκ.
6 - Bodø/Glimt are the first side in UEFA Champions League history to name the same starting XI for six successive games. Familiarity. pic.twitter.com/XuYhKK8DvL— OptaJoe (@OptaJoe) March 17, 2026