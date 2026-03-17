Champions League: Έγραψε ιστορία η Μπόντο Γκλιμτ κόντρα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Η ενδεκάδα της Μπόντο Γκλιμτ απέναντι στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τους «16» του Champions League θα μείνει στην ιστορία.

Ο Kγέτιλ Κνούτσεν παρέταξε τους ίδιους έντεκα για έκτο συνεχόμενο παιχνίδι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και οι Νορβηγοί είναι οι πρώτοι που κάνουν κάτι τέτοιο στην ιστορία του θεσμού.

Η ενδεκάδα της Μπόντο: Χαϊκίν, Μπιόρκαν, Γκούντερσεν, Μπγιορτούφτ, Σιοβόλντ, Φετ, Μπεργκ, Εβγέν, Χάουγκε, Χογκ, Μπλόμπεργκ.