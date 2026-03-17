Champions League: Έγραψε ιστορία η Μπόντο Γκλιμτ κόντρα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Οnsports Team 17 Μαρτίου 2026, 21:21
H Μπόντο Γκλιμτ παρέταξε την ίδια ενδεκάδα για έκτο συνεχόμενο παιχνίδι του Champions League και έγραψε ιστορία.

Η ενδεκάδα της Μπόντο Γκλιμτ απέναντι στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τους «16» του Champions League θα μείνει στην ιστορία.

Ο Kγέτιλ Κνούτσεν παρέταξε τους ίδιους έντεκα για έκτο συνεχόμενο παιχνίδι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και οι Νορβηγοί είναι οι πρώτοι που κάνουν κάτι τέτοιο στην ιστορία του θεσμού.

Η ενδεκάδα της Μπόντο: Χαϊκίν, Μπιόρκαν, Γκούντερσεν, Μπγιορτούφτ, Σιοβόλντ, Φετ, Μπεργκ, Εβγέν, Χάουγκε, Χογκ, Μπλόμπεργκ.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός: Όλη η Ευρώπη σχολιάζει τη διαιτησία στο ΣΕΦ - «Απαίσιο σφύριγμα...»
6 λεπτά πριν Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός: Όλη η Ευρώπη σχολιάζει τη διαιτησία στο ΣΕΦ - «Απαίσιο σφύριγμα...»
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 104-87: Με ξέσπασμα στο τέλος «κλείδωσε» το πλεονέκτημα έδρας
45 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 104-87: Με ξέσπασμα στο τέλος «κλείδωσε» το πλεονέκτημα έδρας
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Η Παρί Σεν Ζερμέν καθαρίζει από νωρίς την Τσέλσι
58 λεπτά πριν Champions League: Η Παρί Σεν Ζερμέν καθαρίζει από νωρίς την Τσέλσι
CHAMPIONS LEAGUE
Αυτά μόνο στο Champions League! Έπος της Σπόρτινγκ με την Μπόντο και πρόκριση στην παράταση (vids)
1 ώρα πριν Αυτά μόνο στο Champions League! Έπος της Σπόρτινγκ με την Μπόντο και πρόκριση στην παράταση (vids)
