Μπορεί η τύχη του να μην είναι πλέον στα χέρια του, η ικανότητα του όμως είναι!

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Παναθηναϊκός, η μοναδική ομάδα η οποία μπορεί να κάνει την απόλυτη ανατροπή των δεδομένων.

Τι κι αν ο Παναθηναϊκός, παρά τα πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα της σεζόν, είχε καταφέρει πριν από το παιχνίδι της Μεγάλης Τρίτης στο Βαρκελώνη, να ορίζει τη μοίρα του.

Ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του με μια… κλωτσιά, όπως πολλές που προηγήθηκαν μέσα στη σεζόν, “γκρέμισαν” τα πάντα. Στο “Palau Blaugrana” ο Παναθηναϊκός ήταν εντυπωσιακός και 48 ώρες αργότερα στη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός ήταν… απογοητευτικός.

Και με την ήττα αυτή ο Παναθηναϊκός κόλλησε ακόμα περισσότερο την πλάτη του στον τοίχο, καθώς πλέον οι πιθανότητες για απευθείας πρόκριση στα playoffs (μετά την και χθεσινή νίκη της Χάποελ επί της Μακάμπι) είναι… απειροελάχιστες, με την ομάδα του Αταμάν να μοιάζει αδύνατο να γλιτώσει την βάσανο των play-in.

Το μεγαλύτερο κακό που έκαναν οι πράσινοι στους εαυτούς τους είναι ότι έχασαν τη δυνατότητα που είχαν να ορίζουν τη μοίρα τους. Πλέον πέραν του αυτονόητου (της νίκης δηλαδή επί της Εφές την Παρασκευή στο T-Center) oι παίκτες του Παναθηναϊκού θα πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς για τα αποτελέσματα της Ζαλγκίρις, του Ερυθρού Αστέρα και της Χάποελ για να μπορέσουν να δουν σε ποια θέση θα τερματίσουν.

Θα βγει ο Παναθηναϊκός 6ος; Θα βγει 7ος; Θα βγει 8ος; Κανείς δε μπορεί να το απαντήσει με σιγουριά. Μόνο δύο πράγματα μπορεί να πει αυτή τη στιγμή κάποιος με σιγουριά. Ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει την τύχη του στα χέρια του, αλλά και ότι ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να είναι η μόνη ομάδα που θα μπορούσε να πετύχει μια τέτοια ανατροπή.

Ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει το ταλέντο, τις ικανότητες και τη δυναμική της ομάδας του Παναθηναϊκού. Το μόνο που αμφισβητείται όλη τη σεζόν είναι η δουλειά που έχει γίνει και δικαίως δημιουργούνται ερωτήματα αναφορικά με την κατάσταση και τη χημεία της ομάδας. Αυτό όμως πάει.. πέρασε. Ότι έγινε, έγινε και πλέον ο Παναθηναϊκός οφείλει να βγει μπροστά και να κάνει ότι ακριβώς χρειάζεται για να πετύχει τον στόχο του. Να μπει στα playoffs και ακολούθως να δώσει τις “μάχες” του για την πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας και του Telekom Center.

Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να βρεθεί στα playoffs, είτε μέσω του play in tournament, είτε από την 6η θέση της κατάταξης, τότε το πρόβλημα δε θα είναι δικό του. Θα είναι των αντιπάλων του οι οποίοι είναι δεδομένο ότι θα κάνουν ότι μπορέσουν για να τον αποφύγουν.

Γιατί δεν υπάρχει καμία ομάδα, η οποία “πάλεψε” όλη τη σεζόν για να πάρει το πλεονέκτημα έδρας, να θέλει να βρει μπροστά της τον Παναθηναϊκό.