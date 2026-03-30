Ο Travis Kelce, ένα από τα σημαντικότερα αστέρια του αθλητισμού εντός και εκτός γηπέδου, εισέρχεται στον κόσμο του Classic American Cool της Tommy Hilfiger μέσα από μια σειρά καμπανιών, συνεργασιών και εμπειριών που αναπτύσσονται γύρω από το F.A.M.E.S. (Fashion, Art, Music, Entertainment and Sport).

Μέσα από αυτή την πολυεπίπεδη συνεργασία πολλών σεζόν, θα παρουσιαστούν ανδρικές συλλογές και αξεσουάρ με τη συν-δημιουργική υπογραφή του Travis Kelce, που επαναπροσδιορίζουν το «Prep Made Current» μέσα από τη δυναμική και εκφραστική οπτική του.

Η Tommy Hilfiger, η οποία ανήκει στην PVH Corp. [NYSE: PVH], ανακοίνωσε τον Travis Kelce, τρεις φορές πρωταθλητή του Super Bowl και μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της γενιάς του, ως Παγκόσμιο Πρεσβευτή του Brand και δημιουργικό συνεργάτη. Αντλώντας έμπνευση από τα 40 χρόνια συνεργασιών της με πρωτοποριακές προσωπικότητες της pop κουλτούρας, η Tommy Hilfiger συνεργάζεται με ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματά της διεθνώς.

Γνωστός για το τολμηρό προσωπικό του στιλ, ο Kelce φέρνει την αυτοπεποίθηση, τη μοναδικότητα και το χάρισμά του στον κόσμο της Tommy Hilfiger, μέσα από μια σειρά καμπανιών που διαπνέονται από αδιάκοπη αισιοδοξία, αστείρευτη περιέργεια και την φιλοσοφία του dream big. Η συνεργασία ξεκινά το Φθινόπωρο του 2026, με το αθλητικό είδωλο να εισέρχεται στη Νέα Υόρκη της Tommy Hilfiger, ένα σκηνικό διαχρονικής λάμψης και ανεπιτήδευτης κομψότητας, όπου οι απρόσμενες συναντήσεις βρίσκονται πάντα σε απόσταση μιας γωνίας. Η ιστορία συνεχίζεται με την καμπάνια της Άνοιξης 2027, καθώς και με μια σχεδιαστική συνεργασία που επαναπροσδιορίζει τα εμβληματικά κομμάτια της Tommy Hilfiger.

Ο Travis Kelce είναι μία από τις πιο χαρισματικές προσωπικότητες στον χώρο του αθλητισμού και της κουλτούρας σήμερα», δήλωσε ο Tommy Hilfiger. «Ανήκει σε μια νέα γενιά αθλητών που εκφράζονται μέσα από το προσωπικό τους στιλ, διατηρώντας παράλληλα μια αυθεντική, προσιτή ποιότητα που δημιουργεί άμεση σύνδεση με το κοινό. Ανυπομονώ να δω πώς θα μεταφέρει τη δική του ατρόμητη, γεμάτη ενέργεια και τολμηρή εκδοχή του Prep Made Current σε fans σε όλο τον κόσμο».

Μία από τις πιο προβεβλημένες προσωπικότητες της εποχής μας, ο Kelce κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στο στάδιο, στην οθόνη και στο στιλ. Ως πρωτοπόρος του tunnel walk, οι αφίξεις του τις ημέρες των αγώνων καλύπτονται όπως οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, μετατρέποντας κάθε είσοδό του σε έκφραση της τολμηρής, προσωπικής του οπτικής. Στην τηλεόραση με υψηλή τηλεθέασης και στο Hollywood, το χιούμορ και η φυσική σκηνική του παρουσία τον έχουν καταστήσει μια προσωπικότητα που μονοπωλεί τα πρωτοσέλιδα, με επιρροή που ξεπερνά τα όρια του γηπέδου. Με την ίδια άνεση περνά από τα αποδυτήρια στην αίθουσα συνεδριάσεων, διαθέτοντας ένα δυναμικό και διαρκώς αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, καθώς και μια σημαντική πορεία στα media, που εκτείνεται από την παραγωγή έως την παρουσίαση, συμπεριλαμβανομένης της συν-δημιουργίας του podcast New Heights με τον αδελφό του, Jason Kelce. Και παράλληλα, σε όλη τη διάρκεια της θρυλικής 14ετούς πορείας του στο NFL, συνεχίζει να συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους που έχουν αγωνιστεί ποτέ στο άθλημά του.

Εδώ και χρόνια θαυμάζω την TOMMY HILFIGER ως ένα από τα πιο εμβληματικά αμερικανικά brands», δήλωσε ο Travis Kelce. «Από τα σχολικά μου χρόνια, όταν ζητούσα από τη μητέρα μου να μου αγοράζει jackets Sailing Gear, με κέρδιζε το σίγουρο στιλ του brand, ενώ με τα χρόνια εκτίμησα τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει να παραμένει κλασικό και συνεπές, χωρίς να σταματά να εξελίσσεται. Το να συνεργάζομαι με τον Tommy και να δίνω τη δική μου εκδοχή σε διαχρονικά κομμάτια, με τρόπο που να ανταποκρίνεται αυθεντικά στο σήμερα, είναι για μένα ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.

Ο Kelce εντάσσεται σε μια μακρά παράδοση σύγχρονων εμβληματικών προσωπικοτήτων που έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση του οράματος της Tommy Hilfiger σε διαφορετικούς χώρους της σύγχρονης κουλτούρας. Σε συνέχεια προηγούμενων συνεργασιών με ονόματα όπως ο Rafael Nadal, η Gigi Hadid, ο Lewis Hamilton, η Zendaya και ο Damson Idris, ο Kelce σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο αυτής της διαδρομής. Η συνεργασία αυτή αντανακλά τη σταθερή προσήλωση της Tommy Hilfiger στη συνεργασία και τη συν-δημιουργία με καλλιτέχνες, καινοτόμους και διαμορφωτές τάσεων που καθορίζουν τον κόσμο του σήμερα.

