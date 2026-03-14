Καλαμαριά: Έφτασε στα δικαστήρια ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου

Συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων έφτασε ο 23χρονος στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο οποίος ομολόγησε ότι μαχαίρωσε το βράδυ της Πέμπτης τον 20χρονο Κλεομένη στην Καλαμαριά, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Ο 23χρονος παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής (13/3) στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μαζί με τον δικηγόρο του και λίγο αργότερα συνελήφθη. Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν εκείνος που δέχθηκε αρχικά επίθεση από ομάδα πέντε ατόμων. Όπως ισχυρίζεται, δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές, ενώ στην προσπάθειά του να αμυνθεί άρπαξε ένα μαχαίρι που βρισκόταν πεσμένο στο έδαφος. Υποστηρίζει επίσης ότι το μαχαίρι δεν του ανήκε και ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν προσεκτικά τους ισχυρισμούς του, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο 23χρονος φέρει δύο τραύματα στο σώμα του, τα οποία ερευνάται αν προέρχονται από τη συμπλοκή της μοιραίας νύχτας.

Σύμφωνα με το thestival.gr, από νωρίς το πρωί του Σαββάτου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί περιμετρικά του Δικαστικού Μεγάρου υπό τον φόβο ταραχών.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία εξακολουθεί να προσπαθεί να ξετυλίξει το κουβάρι της αιματηρής επίθεσης, εξετάζοντας δύο βασικά σενάρια: αν πρόκειται για στημένο καρτέρι θανάτου ή για προγραμματισμένο ραντεβού που κατέληξε σε τραγωδία.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης, περίπου στις 22:00, σε μια ήρεμη γειτονιά της Καλαμαριάς, όπου δεν υπάρχουν καταστήματα, ούτε κάποιο γήπεδο σε κοντινή απόσταση. Το στοιχείο αυτό έχει τραβήξει την προσοχή των αστυνομικών, καθώς θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο τα εμπλεκόμενα άτομα να συναντήθηκαν τυχαία στο συγκεκριμένο σημείο και ώρα.