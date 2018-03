Το φετινό καλοκαίρι θα είναι «zesto»!

Εμείς ψαχτήκαμε για σένα, ζυγίσαμε τα δεδομένα και καταλήξαμε πως στο κέντρο της Αθήνας μπορείς να συνδυάσεις βόλτα, διασκέδαση και λαχταριστές γεύσεις, ό,τι ώρα κι αν τις θελήσεις!

Οk, δεν θα σε βγάλουμε και φόρα παρτίδα με ντάλα ήλιο. Μόλις αυτός δύσει, όμως, μπορείς άνετα να βολτάρεις σε σημεία-«κλειδιά» της πρωτεύουσας και να συνδυάσεις την έξοδό σου στις τέσσερις κορυφές του καλοκαιρινού… everest που εμείς επιλέξαμε για σένα.

Το ‘χουμε μέχρι εδώ; Ωραία, πάμε να τα κάνουμε… ψιλά για να μην πάει το στομάχι στην…. πλάτη:

Πας για ποτό στα παραδοσιακά σοκάκια-μπαράκια στο Σύνταγμα; Τα πίνεις (κι εσύ) στην Κολοκοτρώνη; Έχει, όντως, τα καλύτερα μπαράκια. Ε, ναι είσαι σίγουρος πως μετά από 2-3 ποτήρια και με την ώρα «αργάμιση», το στομάχι σου θα κάνει… κλήση. Κι αυτή δεν θα μείνει αναπάντητη! Πετάγεσαι μέχρι το κοντινότερο everest στην Πλατεία Συντάγματος, επιλέγεις το σάντουιτς που θέλεις και… καθάρισες!

Εάν πάλι θες να πας βόλτα στο Μοναστηράκι ή να νυχτοπερπατήσεις στου Ψυρρή πάλι καλά κάνεις, ειδικά το καλοκαίρι, αυτό το μέρος της Αθήνας, μυρίζει γιασεμί… Μπορείς να περπατήσεις, να περπατήσεις και να… περπατήσεις με μία μπύρα στο χέρι, ανακαλύπτοντας την πόλη από την αρχή. Το σημαντικότερο είναι πως όταν κουραστείς, δεν θα μείνεις παραπονεμένος, ούτε πεινασμένος. Το everest στην κάθοδο της Ερμού σε περιμένει για να κάνει το καλοκαίρι σου ακόμα πιο απολαυστικό και… ζεστό! Μετά τις νόστιμες πίτσες, τα πεϊνιρλί, τα ζαμπόν και τα κασέρια το μετρό είναι διπλά, και θα σε πάει σπίτι!

Τώρα σε περίπτωση που τα γούστα σου (ή της αγαπημένης σου) σε πάνε μέχρι το σικάτο Κολωνάκι, μη χάνεις την ψυχραιμία σου. Θα φας. Λάθος. Θα φας καλά. Η θρυλική Τσακάλωφ, με το πρώτο everest ever είναι εκεί με εδέσματα… λιποθυμίας!

Last but not least. Αγαπημένη, Πλατεία Μαβίλη. Σταθερή αξία. Όχι επειδή ο Δημητριάδης ψυχοπλακώθηκε και έγραψε επικό τραγούδι -που δεν το λες και για το Μέγαρο Μουσικής- αλλά γιατί μετά τα ποτάκια στα πέριξ της Αλεξάνδρας πας στο απόλυτο hotspot -εκεί στη θρυλική γωνία- και με τρία μόνο ευρώ (για zesto σάντουιτς σε κλασικό ψωμάκι με 4 υλικά), ολοκληρώνεις την κραιπάλη σου… βασιλικά!

Είπαμε, το φετινό καλοκαίρι θα είναι «zesto»!