To Μουντιαλικό Hairstyling έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας

Μουντιάλ ή αλλιώς η απόλυτη σκηνή του ποδοσφαίρου. Εκεί όπου γράφεται ιστορία, γεννιούνται θρύλοι και εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούν κάθε κίνηση των πρωταγωνιστών.

Όπως ο Βοζίνια του Κάπο Βέρντε για παράδειγμα:

https://www.instagram.com/reel/DZ9igjYgeF5/

Ξεχωρίζουν όμως κυρίως για άλλο, πιο στιλάτο λόγο

Ας είμαστε ειλικρινείς, δεν θυμόμαστε μόνο τα γκολ, τις ντρίμπλες και τις κούπες, θυμόμαστε και τα μαλλιά. Διότι πριν καν βγουν από τη φυσούνα, ορισμένοι παίκτες είχαν ήδη κερδίσει ήδη τις εντυπώσεις με το κούρεμά τους.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκανε ολόκληρο τον πλανήτη να συζητά τη μοϊκάνα του, ο Ρονάλντο άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του με εκείνο το αλησμόνητο -και αμφιλεγόμενο- κούρεμα στον τελικό του 2002, ενώ αργότερα ήρθαν οι γεωμετρικές εμπνεύσεις του Πογκμπά, η ξανθιά περίοδος του Νεϊμάρ, ενώ ανεξίτηλες παραμένουν οι θρυλικές πλεξούδες του Ταρίμπο Γουέστ για να αποδείξουν ότι το ποδόσφαιρο και το στιλ ανέκαθεν είχαν μια ιδιαίτερη σχέση.

Κάποια από αυτά τα looks ήταν τόσο εμβληματικά που έμειναν στη μνήμη μας σχεδόν όσο και οι ποδοσφαιρικές στιγμές που τα συνόδευσαν. Άλλα πάλι ήταν τόσο ιδιαίτερα που δύσκολα καταλαβαίνεις αν αποτέλεσαν έμπνευση ή προειδοποίηση για τις επόμενες γενιές.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλα τους έκαναν θραύση. Από τα κουρεία της γειτονιάς, όπου πιτσιρικάδες εμφανίζονταν με μια θολή φωτογραφία περιοδικού ζητώντας «κάν' το σαν του Ρονάλντο», μέχρι τα σημερινά group chats, όπου οι ίδιες φωτογραφίες κυκλοφορούν πλέον συνοδευόμενες από άφθονα emoji γέλιου.

Γιατί το Μουντιάλ δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου. Είναι και η μεγαλύτερη πασαρέλα του αθλήματος. Μια διοργάνωση όπου ένα γκολ μπορεί να σε κάνει θρύλο, αλλά ένα κούρεμα μπορεί να σε κάνει meme για την αιωνιότητα.

Εσείς ποιο hairstyle του Μουντιάλ θα προσθέτατε σε αυτό το lookbook; Και κυρίως, ποια από αυτές τολμήσατε κάποτε να ζητήσετε από τον κουρέα σας; Το παρακάτω carousel έχει αρκετά παραδείγματα πάντως...