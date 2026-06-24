Το custom Ram TRX του Trae Young είναι η σωστή πλευρά της υπερβολής

Πώς ένας NBA star μετέτρεψε ένα θεριό 702 ίππων σε προσωπικό statement.

Το custom Ram TRX του Trae Young είναι η σωστή πλευρά της υπερβολής
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Εν τέλει υπάρχουν δύο τρόποι να ξοδέψεις τα χρήματά σου όταν είσαι NBA superstar. Ο πρώτος είναι να αγοράσεις κάτι υπερβολικά ακριβό και να φροντίσεις να το μάθουν όλοι, ο δεύτερος είναι να αποκτήσεις κάτι τρομερά εντυπωσιακό και να του δώσεις προσωπικότητα.

Ο Trae Young φαίνεται πως προτίμησε τη δεύτερη επιλογή, με αρκετή δόση από την πρώτη.

Ο σταρ των Washington Wizards συνεργάστηκε με τη RealTruck και τον ειδικό στις custom κατασκευές Jim Lewis της ProMotorsports, δημιουργώντας μια μοναδική εκδοχή του Ram 1500 TRX. Ένα pickup που από μόνο του δεν περνά απαρατήρητο, αν και στην περίπτωσή του έγινε κάτι πολύ παραπάνω από ένα ακόμα πολυτελές «φιλαράκι» ενός επαγγελματία αθλητή.

Και εξηγούμαστε…

Όταν το εργοστάσιο έχει ήδη κάνει τη μισή δουλειά

Ας είμαστε ειλικρινείς, το Ram TRX δεν χρειάζεται και πολλές αλλαγές, όταν παρουσιάστηκε άλλωστε, έφερε κάτω από το καπό έναν υπερτροφοδοτούμενο V8 HEMI 6,2 λίτρων με 702 ίππους και 880 Nm ροπής. Αριθμοί που μέχρι πριν από μερικά χρόνια ανήκαν αποκλειστικά στον κόσμο των supercars.

Το αποτέλεσμα; 0-100 σε περίπου 4,5 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα που αγγίζει τα 190 χλμ./ώρα και ένα «θεριό» που μοιάζει έτοιμο να διασχίσει έρημο, βουνό ή οτιδήποτε βρεθεί μπροστά του.

Και όλα αυτά σε ένα pickup που φοράει τεράστια off-road ελαστικά και έχει το μέγεθος μικρού διαμερίσματος. Όπως και να ‘χει, τα θεμέλια υπήρχαν ήδη.

Εκεί είναι που έκανε τη διαφορά

Ο Trae, λοιπόν, αντί να γεμίσει το αυτοκίνητο με υπερβολές, χρυσές λεπτομέρειες και αμφιλεγόμενες αισθητικές επιλογές, επέλεξε κάτι πιο έξυπνο.

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Η καρότσα απέκτησε αναδιπλούμενο κάλυμμα RetraxPRO από αλουμίνιο, σχεδιασμένο ώστε να προστατεύει το φορτίο χωρίς να αλλοιώνει τη δυναμική εμφάνιση του TRX.

Παράλληλα, τα ηλεκτρικά σκαλοπάτια AMP Research εμφανίζονται αυτόματα όταν ανοίγουν οι πόρτες και εξαφανίζονται κατά την οδήγηση, ενώ διαθέτουν ενσωματωμένο LED φωτισμό που κάνει την είσοδο του οδηγού λίγο πιο εύκολη όταν πέσει ο ήλιος.

Είναι από εκείνες τις αναβαθμίσεις που δεν φαίνονται εντυπωσιακές σε μια φωτογραφία, αλλά τις εκτιμάς κάθε μέρα. Κάτι που ισχύει και για τις επιπλέον προστασίες στην καρότσα, οι οποίες θυμίζουν ότι όσο εντυπωσιακό κι αν είναι ένα TRX, παραμένει πρώτα απ' όλα ένα pickup.

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Ένα αυτοκίνητο που μιλάει για τον ιδιοκτήτη του

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της κατασκευής, ωστόσο, δεν βρίσκεται στον κινητήρα, καθώς το εσωτερικό του σχεδιάστηκε από την Alea Leather με ειδικές επενδύσεις και πράσινες πινελιές που παραπέμπουν στο Norman North High School της Οκλαχόμα, το σχολείο όπου ο Trae Young άρχισε να χτίζει τον μύθο του πολύ πριν φτάσει στα φώτα του NBA.

Το ίδιο πράσινο χρώμα συνεχίζεται και στο αμάξωμα, μαζί με διακριτικές αναφορές στο προσωπικό λογότυπο "TY".

Ευτυχώς, οι σχεδιαστές αντιστάθηκαν στον πειρασμό να μετατρέψουν το pickup σε κινούμενη διαφήμιση και αυτό αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που μπορεί να λάβει μια τέτοια δημιουργία.

Δεν μοιάζει με project που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για το Instagram, αλλά δείχνει σαν ένα αυτοκίνητο που θα οδηγούσε πραγματικά ο ιδιοκτήτης του.

Και εδώ που τα λέμε όποιος έχει τσεκάρει τι εστί Trae Young, σίγουρα του πάει πολύ. Μπορεί οι Wizards να περιμένουν ακόμα να κάνει το ντεμπούτο του, εκείνος τουλάχιστον έχει βρει πώς θα σκάει με ύφος στον δρόμο.

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