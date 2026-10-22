Από το φουσκωτό στην καρδιά του αγώνα: Έτσι ζήσαμε τον τελικό του Hellenic Sailing League

Πρέπει να «διαβάζεις» τον άνεμο, να εμπιστεύεσαι την ομάδα σου και να παίρνεις αποφάσεις μέσα σε δευτερόλεπτα. Βλέπεις, μια λάθος κίνηση μπορεί να σου κοστίσει θέσεις, ενώ ένας σωστός ελιγμός μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την εξέλιξη του αγώνα. Θα τα γνωρίζαμε τώρα όλα αυτά εμείς, αν δεν είχαμε βρεθεί τόσο κοντά στην αγωνιστική δράση; Μάλλον, όχι.

Ήταν, λοιπόν, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, όταν, λίγο πριν από τις 15:00 το μεσημέρι, κατηφορίσαμε προς τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος για την τρίτη και τελευταία φάση του Hellenic Sailing League powered by Grivalia, παρέα με τη La Roche-Posay, που συμμετείχε στη διοργάνωση ως Gold Sponsor, αναλαμβάνοντας να φροντίσει για την αντηλιακή προστασία των αθλητών. Ο ήλιος έλαμπε πάνω από τον Σαρωνικό, τα πληρώματα ετοιμάζονταν για τις τελευταίες τους μάχες και όλα έδειχναν ότι μας περίμενε ένα συναρπαστικό αθλητικό απόγευμα. Και το καλύτερο; Δεν θα παρακολουθούσαμε τον αγώνα από τη στεριά, αλλά θα μπαίναμε στο φουσκωτό και θα βρισκόμασταν μια ανάσα από τα ιστιοπλοϊκά.

Μέσα στη δράση, εκεί όπου κάθε δευτερόλεπτο μετράει

Για εμάς, η ιστιοπλοΐα είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα όταν βρίσκεσαι λίγα μόνο μέτρα μακριά από τα αγωνιστικά σκάφη. Αυτό το συνειδητοποιήσαμε σχεδόν αμέσως μόλις επιβιβαστήκαμε στο φουσκωτό που θα μας μετέφερε κοντά στη δράση.

Γύρω μας, τα πληρώματα έδιναν τη δική τους μάχη με τους αντιπάλους και, φυσικά, με τον άνεμο. Τα ιστιοπλοϊκά άλλαζαν διαρκώς πορεία, τα πανιά γέμιζαν αέρα και οι αθλητές κινούνταν συντονισμένα, προσπαθώντας να κερδίσουν ακόμα και το παραμικρό πλεονέκτημα.

Γιατί στην ιστιοπλοΐα δεν υπάρχει απλώς μια ευθεία διαδρομή προς τον τερματισμό. Υπάρχουν επιλογές, τακτική, συνεχείς υπολογισμοί και μια ολόκληρη ομάδα που πρέπει να λειτουργεί σαν ένας άνθρωπος, τη στιγμή, μάλιστα, που οι συνθήκες μπορούν να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Υπάρχει όμως και ανάγκη για σωστή αντηλιακή προστασία, έτσι;

Ειδικά στη θάλασσα, όπου ο αέρας, το νερό και ο ιδρώτας δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερες απαιτήσεις, η αντηλιακή προστασία αποτελεί βασικό κομμάτι της προετοιμασίας κάθε αθλητή. Για αυτό και η παρουσία της La Roche-Posay ως Gold Sponsor της διοργάνωσης, είχε ιδιαίτερη σημασία. Βλέπεις, ήταν με τον τρόπο της δίπλα στα πληρώματα, προσφέροντας την τεχνογνωσία της αλλά και αντηλιακή προστασία υψηλής αντοχής, σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Ευτυχώς, στο φουσκωτό είχαμε μαζί μας και έμπειρους επαγγελματίες, οι οποίοι μας εξηγούσαν τον αγώνα. Έτσι, αντί να παρακολουθούμε απλώς τα ιστιοπλοϊκά να περνούν μπροστά μας, αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε την τακτική πίσω από κάθε κίνηση, αλλά και να καταλαβαίνουμε καλύτερα τις απαιτήσεις που αντιμετωπίζουν οι αθλητές όσο βρίσκονται στο νερό. Και φυσικά, η La Roche-Posay είχε φροντίσει και για τη δική μας αντηλιακή προστασία, ώστε να νιώθουμε 100% safe ενάντια στις πιο επιβλαβείς ακτίνες UV.

Ιδιαίτερη προσοχή, φυσικά, δώσαμε και στο σκάφος της La Roche-Posay, που είχε δυνατή παρουσία, καταφέρνοντας να τερματίσει στις πρώτες θέσεις. Μια επίδοση που, αν μας ρωτάς, έδωσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην εμπειρία μας… εν πλω.

Η επιστροφή στη στεριά είχε θέα, χαλάρωση και La Roche-Posay

Έπειτα από περίπου μία ώρα στη θάλασσα, ήρθε η στιγμή να επιστρέψουμε στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος. Και μπορεί να αφήσαμε πίσω μας την ένταση του αγώνα, όμως, η εμπειρία δεν είχε τελειώσει εκεί.

Το σκηνικό μας έκανε πραγματικά να ξεχάσουμε ότι βρισκόμαστε στα μέσα Οκτωβρίου. Ο ήλιος παρέμενε δυνατός, η θάλασσα έλαμπε και οι συζητήσεις περιστρέφονταν γύρω από όσα είχαμε μόλις παρακολουθήσει. Άλλωστε, όταν έχεις δει από τόσο κοντά τις προσπάθειες των πληρωμάτων, δύσκολα αντιμετωπίζεις την ιστιοπλοΐα με τον ίδιο τρόπο.

Στον χώρο βρισκόταν και το booth της La Roche-Posay, δίνοντάς μας την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα την αντηλιακή φροντίδα που προσέφερε στους αθλητές καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Γιατί, όπως είχαμε μόλις διαπιστώσει, όταν η προπόνηση και ο αγώνας απαιτούν πολλές ώρες έκθεσης στον ήλιο και συνεχή επαφή με το νερό, η επιλογή των κατάλληλων αντηλιακών προϊόντων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Ενημερωτικά, ανάμεσα στα προϊόντα που ξεχωρίσαμε ήταν το ANTHELIOS UVMUNE 400 Invisible Fluid SPF50+, ένα αντηλιακό για το πρόσωπο χωρίς άρωμα, με πολύ υψηλή προστασία και ανάλαφρη υφή. Είναι κατάλληλο ακόμη και για ευαίσθητο δέρμα, ενώ η εξαιρετική ανθεκτικότητά του στο νερό, στον ιδρώτα και στην άμμο το καθιστά ιδιαίτερα πρακτικό για δραστηριότητες όπως η ιστιοπλοΐα.

Αντίστοιχα, το ANTHELIOS UV Sport Invisible Refreshing Mist SPF50+ για το σώμα προσφέρει πολύ υψηλή αντηλιακή προστασία σε μορφή αόρατου, αναζωογονητικού σπρέι. Μάλιστα, η ανάλαφρη υφή του και η ανθεκτικότητά του στο νερό και στον ιδρώτα ανταποκρίνονται στις ανάγκες όσων βρίσκονται διαρκώς σε κίνηση.

Και αν αναρωτιέσαι γιατί δίνουμε τόση σημασία σε αυτές τις λεπτομέρειες, αρκεί να περάσεις λίγη ώρα παρακολουθώντας έναν αγώνα ιστιοπλοΐας από τη θάλασσα και θα καταλάβεις ότι, πέρα από τη φυσική κατάσταση, την τεχνική και τον εξοπλισμό, η προστασία από τον ήλιο είναι κάτι που δύσκολα αγνοείς.

Το Hellenic Sailing League powered by Grivalia, λοιπόν, έριξε αυλαία, αφήνοντάς μας μια πολύ διαφορετική εικόνα για την ιστιοπλοΐα. Είδαμε από πολύ κοντά πόσο απαιτητικό είναι το άθλημα, πόση στρατηγική κρύβεται πίσω από κάθε ελιγμό και πόσο καθοριστική μπορεί να αποδειχθεί η συνεργασία ενός πληρώματος.

Και η αλήθεια είναι πως μετά από μια τέτοια εμπειρία, είναι δύσκολο να μην θέλεις να βρεθείς, έστω για μία φορά, στη θέση των αθλητών. Αυτή τη φορά, όχι στο φουσκωτό, αλλά πάνω σε ένα αγωνιστικό ιστιοπλοϊκό, εκεί όπου κρίνονται όλα.