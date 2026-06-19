Δούκας: «Ξεκίνησαν οι εργασίες και για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού» (vid)

Ξεκίνησαν και επίσημα οι εργασίες για τα τμήματα του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στο χώρο του Βοτανικού, καθώς από εχθές εκδόθηκε η απαραίτητη οικοδομική άδεια.

Ο Χάρης Δούκας με δηλώσεις του, σε βίντεο στα social media, έκανε γνωστό το γεγονός και πλέον το μεγάλο έργο για τον σύλλογο αλλά και για ολόκληρη την Αθήνα μπαίνει στην τελική του ευθεία.

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ανέφερε πως έχει γίνει πασσαλοποίηση ενώ γίνονται και ειδικές γεωδαισίες, ούτως ώστε να μπορέσει καλύτερα να εξελιχθεί η θεμελίωση του έργου τις αμέσως επόμενες ημέρες.