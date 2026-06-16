Zagori Moun​tain Running 2026: Το βουνό σε περιμένει

O μεγαλύτερος αγώνας ορεινού τρεξίματος, τo Zagori Mountain Running επιστρέφει και φέτος στις 17, 18 και 19 Ιουλίου γιορτάζοντας 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας και εξέλιξης με νέες διαδρομές και προκλήσεις.

Zagori Moun​tain Running 2026: Το βουνό σε περιμένει
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17, 18 & 19 Ιουλίου. Κάνε την εγγραφή σου εδώ

Ο στόχος παραμένει ξεκάθαρος και σταθερός: ​Mια ολοκληρωμένη εμπειρία που ενώνει ​τους ανθρώπους​ με τη φύση ​μ​έσα από τον αθλητισμό. ​Το Zagori Mountain Running δεν είναι μόνο μια από τις σημαντικότερες δρομικές διοργανώσεις. Τα τελευταία 15 χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό event βουνού ​που απευθύνεται σε όλους. ​Στον έμπειρο αθλητή που αναζητά την επόμενη πρόκληση. ​Σ​ε εκείνον που κάνει τ​ις πρώτ​ες ​α​πόπειρες στο ορεινό τρέξιμο. ​Στις οικογένειες που αναζητούν ποιοτικό χρόνο στη φύση. ​Σ​ε όλους όσοι θέλουν να αποδράσουν από την ​καθημερινότητα και να ζήσουν ένα διαφορετικό τριήμερο στα Ζαγοροχώρια.

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Για πολλούς είναι​ ένας σημαντικός αγώνας.​ Για ακόμη περισσότερους, είναι η αφορμή να επιστρέφουν στο Ζαγόρι.​ Τα 46 χωριά του Ζαγορίου, τα πέτρινα γεφύρια, η χαράδρα του Βίκου, ο Βοϊδομάτης, η Σκάλα Βραδέτου, οι παραδοσιακοί οικισμοί και η πλούσια βιοποικιλότητα δημιουργούν ένα σκηνικό μοναδικής ομορφιάς που μετατρέπει το αγωνιστικό τριήμερο σε εμπειρία ζωής.​

Σε μια εποχή όπου η ανάγκη για ​α​ληθινές εμπειρίες​ και ουσιαστικές αναμνήσεις γίνεται όλο και πιο έντονη, το Zagori Mountain Running γίνεται η αφορμή να επιστρέφουμε στις ρίζες μας και να συνδεόμαστε ουσιαστικά. Μια αθλητική διοργάνωση που δεν αφορά μόνο τον τερματισμό ή την επίδοση, αλλά τη συνολική εμπειρία: το ξύπνημα στο βουνό, τη διαδρομή στη φύση, τις παρέες που δημιουργούνται, την ενέργεια​ και την ηρεμία των χωριών, τη σύνδεση με έναν τόπο που σε κάνει να επιβραδύνεις και να ζεις τη στιγμή.

GET READY FOR #ZMR2026

ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ - ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ

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Νέες διαδρομές και δυνατές προκλήσεις

Το πρόγραμμα του ZMR2026 περιλαμβάνει αγώνες για κάθε επίπεδο:

TeRA – 60km​: Ένας από τους σημαντικότερους ultra mountain αγώνες της χώρας.

Zagori Classic Race - 33km: Η εμβληματική διαδρομή που αναδεικνύει την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά του Ζαγορίου.

Half Marathon – 21km​: Στην καρδιά του ορεινού όγκου της Τύμφης.

Forest 10km​: Η ιδανική είσοδος στον κόσμο του mountain running.

Fun 5km​: Μια διαδρομή ανοιχτή για όλους.

Ζαγοράκι (Kids Race) Ο αγώνας για τους μικρούς φίλους της διοργάνωσης.

Challenge 93km: Η απόλυτη δοκιμασία επιστρέφει

Mετά την επιτυχημένη πρώτη παρουσία του το 2024, ο αγώνας Challenge επιστρέφει για όσους θέλουν να ξεπεράσουν τα προσωπικά τους όρια. O Challenge συνδυάζει δύο αγώνες back-to-back:

18/07/2026 — TeRA 60km

19/07/2026 — Zagori Classic Race 33km

Συνολικά 93 χιλιόμετρα μέσα σε δύο ημέρες, σε μια εμπειρία αντοχής, στρατηγικής και ψυχικής δύναμης.

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