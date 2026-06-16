17, 18 & 19 Ιουλίου. Κάνε την εγγραφή σου εδώ

Ο στόχος παραμένει ξεκάθαρος και σταθερός: ​Mια ολοκληρωμένη εμπειρία που ενώνει ​τους ανθρώπους​ με τη φύση ​μ​έσα από τον αθλητισμό. ​Το Zagori Mountain Running δεν είναι μόνο μια από τις σημαντικότερες δρομικές διοργανώσεις. Τα τελευταία 15 χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό event βουνού ​που απευθύνεται σε όλους. ​Στον έμπειρο αθλητή που αναζητά την επόμενη πρόκληση. ​Σ​ε εκείνον που κάνει τ​ις πρώτ​ες ​α​πόπειρες στο ορεινό τρέξιμο. ​Στις οικογένειες που αναζητούν ποιοτικό χρόνο στη φύση. ​Σ​ε όλους όσοι θέλουν να αποδράσουν από την ​καθημερινότητα και να ζήσουν ένα διαφορετικό τριήμερο στα Ζαγοροχώρια.

Για πολλούς είναι​ ένας σημαντικός αγώνας.​ Για ακόμη περισσότερους, είναι η αφορμή να επιστρέφουν στο Ζαγόρι.​ Τα 46 χωριά του Ζαγορίου, τα πέτρινα γεφύρια, η χαράδρα του Βίκου, ο Βοϊδομάτης, η Σκάλα Βραδέτου, οι παραδοσιακοί οικισμοί και η πλούσια βιοποικιλότητα δημιουργούν ένα σκηνικό μοναδικής ομορφιάς που μετατρέπει το αγωνιστικό τριήμερο σε εμπειρία ζωής.​

Σε μια εποχή όπου η ανάγκη για ​α​ληθινές εμπειρίες​ και ουσιαστικές αναμνήσεις γίνεται όλο και πιο έντονη, το Zagori Mountain Running γίνεται η αφορμή να επιστρέφουμε στις ρίζες μας και να συνδεόμαστε ουσιαστικά. Μια αθλητική διοργάνωση που δεν αφορά μόνο τον τερματισμό ή την επίδοση, αλλά τη συνολική εμπειρία: το ξύπνημα στο βουνό, τη διαδρομή στη φύση, τις παρέες που δημιουργούνται, την ενέργεια​ και την ηρεμία των χωριών, τη σύνδεση με έναν τόπο που σε κάνει να επιβραδύνεις και να ζεις τη στιγμή.

GET READY FOR #ZMR2026

ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ - ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ

Νέες διαδρομές και δυνατές προκλήσεις

Το πρόγραμμα του ZMR2026 περιλαμβάνει αγώνες για κάθε επίπεδο:

TeRA – 60km​: Ένας από τους σημαντικότερους ultra mountain αγώνες της χώρας.

Zagori Classic Race - 33km:​ Η εμβληματική διαδρομή που αναδεικνύει την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά του Ζαγορίου.

Half Marathon – 21km​: Στην καρδιά του ορεινού όγκου της Τύμφης.

Forest 10km​: Η ιδανική είσοδος στον κόσμο του mountain running.

Fun 5km​: Μια διαδρομή ανοιχτή για όλους.

Ζαγοράκι (Kids Race)​ Ο αγώνας για τους μικρούς φίλους της διοργάνωσης.

Challenge 93km: Η απόλυτη δοκιμασία επιστρέφει

Mετά την επιτυχημένη πρώτη παρουσία του το 2024, ο αγώνας Challenge επιστρέφει για όσους θέλουν να ξεπεράσουν τα προσωπικά τους όρια. O Challenge συνδυάζει δύο αγώνες back-to-back:

18/07/2026 — TeRA 60km

19/07/2026 — Zagori Classic Race 33km

Συνολικά 93 χιλιόμετρα μέσα σε δύο ημέρες, σε μια εμπειρία αντοχής, στρατηγικής και ψυχικής δύναμης.