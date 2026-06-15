Με μια στάση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γινόμαστε εθελοντές αιμοδότες και δότες μυελού των οστών

Αύριο 16 Ιουνίου συμμετέχουμε όλοι στην εθελοντική δράση «Allwyn Care Life Savers»

Με μια στάση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γινόμαστε εθελοντές αιμοδότες και δότες μυελού των οστών
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Αυτές οι δύο σημαντικές πράξεις αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας βρίσκονται στο επίκεντρο της εθελοντικής δράσης του Allwyn Care, το οποίο έρχεται αύριο 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και μας προσκαλεί όλους να γίνουμε life savers. Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloode και Choose Life.

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Αύριο, από τις 09:00 έως τις 19:00, σε ένα χαλαρό, καλοκαιρινό σκηνικό, έχουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε εθελοντική αιμοδοσία και να εγγραφούμε ως εθελοντές δότες μυελού των οστών. Αφιερώνοντας 20 λεπτά για να δώσουμε αίμα μπορούμε να βοηθήσουμε έως και τρεις συνανθρώπους μας. Για να εγγραφούμε ως εθελοντές δότες μυελού των οστών αρκεί ένα δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα, ενώ η δωρεά, όταν χρειαστεί, στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται με τρόπο παρόμοιο με την αιμοδοσία, χωρίς χειρουργείο. Έτσι, με λίγα λεπτά από τον χρόνο μας, μπορούμε να χαρίσουμε σε κάποιον μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Όσοι επιθυμούμε να πάρουμε μέρος στη δράση του Allwyn Care και να γίνουμε "Life Savers" μπορούμε από σήμερα να μπούμε στο allwyncare.bloode.org και να δηλώσουμε το ενδιαφέρον μας.

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Σημαντικές πρωτοβουλίες στο επίκεντρο του Allwyn Care

Η δράση «Allwyn Care Life Savers» έχει στόχο την ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας, τη διεύρυνση της δεξαμενής δοτών μυελού των οστών και την προώθηση των προληπτικών αντικαρκινικών εξετάσεων. Στον πυρήνα της νέας ολοκληρωμένης και μακροπρόθεσμης πρωτοβουλίας της Allwyn για την υγεία βρίσκεται το έργο της πλήρους ανακαίνισης του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά», που ανακοινώθηκε πρόσφατα.

Μετά τον Πειραιά, η δράση του Allwyn Care θα βρεθεί και σε άλλες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να ευαισθητοποιήσει ακόμη περισσότερους συμπολίτες μας να γίνουν Life Savers. Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και τους οργανισμούς Bloode και Choose Life.

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