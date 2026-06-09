Νίνο και Ζόζεφιν: Ανεβαίνουν στη σκηνή του City Garden για ένα εκρηκτικό live

Ένα live experience γεμάτο εκπλήξεις, δυνατές στιγμές και αμέτρητη ενέργεια που θα μετατρέψει το Γαλάτσι στο απόλυτο hot spot της πόλης

Νίνο και Ζόζεφιν: Ανεβαίνουν στη σκηνή του City Garden για ένα εκρηκτικό live
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Οι ΝΙΝΟ και ΖΟΖΕΦΙΝ ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή και ετοιμάζονται να χαρίσουν στο κοινό μία από τις πιο εκρηκτικές μουσικές βραδιές του φετινού καλοκαιριού! Το Σάββατο 27 Ιουνίου, το CT Garden μετατρέπεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης της διασκέδασης, φιλοξενώντας ένα μοναδικό live, γεμάτο ένταση, ρυθμό και ασταμάτητο παλμό!

Δύο από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για μια βραδιά που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Με δεκάδες επιτυχίες που έχουν αγαπηθεί όσο λίγες, εντυπωσιακή σκηνική παρουσία και αστείρευτη διάθεση, ο ΝΙΝΟ και η ΖΟΖΕΦΙΝ έρχονται να ξεσηκώσουν το κοινό από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό της συναυλίας.

Το πρόγραμμα θα είναι γεμάτο μεγάλες επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες και στιγμές που θα κάνουν το κοινό να τραγουδά και να χορεύει ασταμάτητα. Η χημεία των δύο καλλιτεχνών πάνω στη σκηνή, σε συνδυασμό με τον παλμό του κόσμου και την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα του CT Garden, δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναίσθημα και διασκέδαση.

Ένα live experience γεμάτο εκπλήξεις, δυνατές στιγμές και αμέτρητη ενέργεια που θα μετατρέψει το Γαλάτσι στο απόλυτο hot spot της πόλης.

Σάββατο 27 ΙουνίουΔιάρκεια: 120 λεπτάΠροπώληση: more.comCT Garden by Christmas Theater: Λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι

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