Η απίστευτη πρόταση της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Onsports στο Ισπανία-Σ. Αραβία
Συνεχίζεται το εξαιρετικό σερί του Ανδρέα Ματθαιακάκη και της ΒΕΤΜΑΤ που πλέον φτάνει το 9 στα 11.
Ένα ειδικό δελτίο προτείνει στους αναγνώστες του Onsports ο Ανδρέας Ματθαιακάκης και η ΒΕΤΜΑΤ από την «μάχη» της Ισπανίας με την Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 8ου ομίλου.
Οι «φούριας ρόχας» δεν ξεκίνησαν όπως θα ήθελαν τη διοργάνωση, μένοντας στο 0-0 με το Πράσινο Ακρωτήριο και πλέον έχουν μπροστά τους τον αγώνα με την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη.
Η πρόβλεψη αφορά συντριπτική κυριαρχία των Ισπανών, αφού θέλουν να δώσουν… απαντήσεις για τα όσα έγιναν στην πρεμιέρα. Γι’ αυτό και η πρόταση αφορά τις Over 747,5 πάσες για τους Ίβηρες.
Καλά κέρδη!
Η πρόταση της ημέρας:
- ΑΓΩΝΑΣ: Ισπανία - Σαουδική Αραβία
- ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Over 747,5 πάσες Ισπανίας