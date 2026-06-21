Η απίστευτη πρόταση της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Onsports στο Ισπανία-Σ. Αραβία

Συνεχίζεται το εξαιρετικό σερί του Ανδρέα Ματθαιακάκη και της ΒΕΤΜΑΤ που πλέον φτάνει το 9 στα 11. 

Η απίστευτη πρόταση της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Onsports στο Ισπανία-Σ. Αραβία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα ειδικό δελτίο προτείνει στους αναγνώστες του Onsports ο Ανδρέας Ματθαιακάκης και η ΒΕΤΜΑΤ από την «μάχη» της Ισπανίας με την Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 8ου ομίλου.

Οι «φούριας ρόχας» δεν ξεκίνησαν όπως θα ήθελαν τη διοργάνωση, μένοντας στο 0-0 με το Πράσινο Ακρωτήριο και πλέον έχουν μπροστά τους τον αγώνα με την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη.

Η πρόβλεψη αφορά συντριπτική κυριαρχία των Ισπανών, αφού θέλουν να δώσουν… απαντήσεις για τα όσα έγιναν στην πρεμιέρα. Γι’ αυτό και η πρόταση αφορά τις Over 747,5 πάσες για τους Ίβηρες.

Καλά κέρδη!

Η πρόταση της ημέρας:

  • ΑΓΩΝΑΣ: Ισπανία - Σαουδική Αραβία
  • ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Over 747,5 πάσες Ισπανίας
COMMENTS
LATEST NEWS
12:45 GREEK BASKET LEAGUE

Μεταγραφές, Άρης: Επίσημη η επιστροφή Τανούλη

12:22 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη ο Λίσι

12:05 MVP

Ο πρώτος μου συμπαίκτης ήταν ο πατέρας μου

11:42 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Φαβορί ο Τερίμ για αντί-Μοντέλα στην Τουρκία

11:20 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Όλα τα γκολ της 10ης αγωνιστικής ημέρας

10:57 BET ON

Η απίστευτη πρόταση της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Onsports στο Ισπανία-Σ. Αραβία

10:47 GREEK BASKET LEAGUE

Μεταγραφές, Άρης: Πάει για την… έκπληξη με Μόργκαν

10:23 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: «Εμφύλιος» για τον Τουμπά

09:52 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Πρόκριση Γερμανίας - Ασταμάτητες Ολλανδία, Ιαπωνία | Το πανόραμα

09:24 MUNDIAL

Τυνησία - Ιαπωνία 0-4: Τα highlights του αγώνα

09:03 MUNDIAL

Τυνησία - Ιαπωνία 0-4: Την «σκόρπισε» και «έπιασε» κορυφή

08:48 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Πλησιάζει ο Κάρμο, κοντά σε συμφωνία για Σμαΐλοβιτς και Ρόκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας