Η απίστευτη πρόταση της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Onsports στο Ισπανία-Σ. Αραβία

Ένα ειδικό δελτίο προτείνει στους αναγνώστες του Onsports ο Ανδρέας Ματθαιακάκης και η ΒΕΤΜΑΤ από την «μάχη» της Ισπανίας με την Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 8ου ομίλου.

Οι «φούριας ρόχας» δεν ξεκίνησαν όπως θα ήθελαν τη διοργάνωση, μένοντας στο 0-0 με το Πράσινο Ακρωτήριο και πλέον έχουν μπροστά τους τον αγώνα με την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη.

Η πρόβλεψη αφορά συντριπτική κυριαρχία των Ισπανών, αφού θέλουν να δώσουν… απαντήσεις για τα όσα έγιναν στην πρεμιέρα. Γι’ αυτό και η πρόταση αφορά τις Over 747,5 πάσες για τους Ίβηρες.

Καλά κέρδη!

Η πρόταση της ημέρας: